Borsada yükseliş sürecek mi? Faiz indirimi hangi hisselere yarar? Ünlü akademisyen A Para'da değerlendirdi...

Yeni haftada küresel piyasalarda karışık bir görünüm hakimken, Borsa İstanbul bankacılık hisselerindeki alımların öncülüğünde küresel piyasalardan pozitif ayrışarak dün günü 115 bin puanın üzerinde kapattı. Böylelikle endeks, Şubat sonundan bu yana ilk kez 115 bin puanın üzerinde kapandı. Endeks yeni günde de primli hareketini sürdürüyor. BIST 100 saat 13:21 itibariyle %0.91 oranında yükselişle 116.238 puandan işlem görüyor.

Yatırımcılar Borsa İstanbul'daki yükseliş trendi konusunda sorularına cevap ararken, A Para'da yayına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, Borsa İstanbul'un seyrine dair değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim Borsa İstanbul'daki şirketler hisselerinin ucuz olduğunu vurgulayarak, "Kademe kademe yükseliş devam edebilir" açıklaması yaptı.

İşte Murat'ın A Para'daki o açıklamaları:

Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi?

"MERKEZ FAİZİ İNDİRİR"

Piyasalar için haftanın en önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası'nın PPK toplantısına değinen Murat, faiz indirimlerinin süreceğini belirterek, "Merkez Bankası biri hariç beklentilerin üzerinde faizi indirdi" dedi.

Borsa İstanbul'daki yükselişi son günlerde bankacılık hisselerinin taşıdığını bildiren Murat, "Eğer faiz indirimi gelirse bu durum bankacılık hisselerini destekleyebilir" dedi. Uzman isim Borsa İstanbul'u yerli yatırımcıların taşıdığını ifade ederek, bu durumun olumlu olumsuz yanları olduğunu bildirdi.

SPEKÜLATİF HAREKETLERE DİKKAT!

Borsada yükselişin küçük şirketlerle olduğunun altını çizen Murat, "Yükselişin küçük şirketler üzerinden olmasının olumlu tarafı sermayenin tabana yayılması" dedi. Ünlü akademisyen, Olumsuz tarafının ise küçük şirketlerde spekülatif hareketlerin küçük yatırımcıyı zarara uğratma riski olduğunu belirtti.

"BİZİM ŞİRKETLERİMİZ UCUZ"

"Borsa İstanbul'da yükseliş devam eder mi?" sorusuna "Bizim şirketlerimiz ucuz" açıklaması yapan Murat, özellikle büyük şirketlerin çok geride kaldığını bildirdi. Büyük şirketlerin yükseliş için potansiyel taşıdığını belirten ünlü akademisyen, "Burada önemli olanın küresel piyasalardaki algını bozulması" dedi. Murat, "Eğer dünya piyasalarında bir sıkıntı olmazsa Borsa İstanbul'da kademe kademe yükselişe devam ederiz" dedi.