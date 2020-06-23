Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 23/06/2020

23 Haziran 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aygaz (AYGAZ, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirket'in (Ulusal) Uzun vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) AAA, (Ulusal) Kısa vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.
Ziraat Yatırım
Doğan Holding (DOHOL, Nötr): Yönetim Kurulu'nun 22.06.2020 tarihli toplantısında tamamı ödenmiş 67mn TL sermayesine %100 oranında iştirak ettiği doğrudan bağlı ortaklığı Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'de sahip olunan, beheri 1 TL itibari değerli, tamamı nama yazılı 67mn adet payın tamamının, Grup bünyesinde faaliyet gösteren otomotiv ve motorlu araçlar ticaret ve pazarlama iş kollarının tek bir şirket çatısı altında toplanması amacıyla ve SPK düzenlemelerine uygun olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 10 Nisan 2020 tarihli Değerleme Raporu'nda belirlenen değer aralığında olmak üzere, beher pay 1 TL olacak şekilde toplam 67mn TL bedel karşılığında tamamı nakden ve peşin olarak, ödenmiş sermayesinde %100 oranında paya sahip olunan doğrudan bağlı ortaklığı Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi dün (22.06.2020) gerçekleştirilmiş ve satış bedeli nakden ve peşin olarak tahsil edilmiştir.
Ziraat Yatırım
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL, Nötr): Şirket, sehven 16 Temmuz 2020 olarak açıklanan kar dağıtım tarihi 17 Temmuz 2020 olarak düzeltmiştir.
Ziraat Yatırım
Karsan Otomotiv (KARSN, Sınırlı Pozitif): Rekabet Kurulu, Bozankaya'nın ürün gamındaki 10,5-25 metre arasındaki elektrikli otobüslere ilişkin teknoloji ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının Karsan'a devredilmesi işlemine izin verdi. Karsan hisseleri dün %9,91 yükseliş kaydetti.
Ziraat Yatırım
İzmir Demir Çelik (IZMDC): Şirket Yönetim Kurulu 22.06.2020 tarihli toplantısında ülkedeki mevcut ham çelik üretimindeki ortalama %3,5 olan payını yaklaşık %7'ye yükselterek sektördeki yerini güçlendirmek ve büyüyerek cirosunu artırmak adına Çelikhane üretim kapasitesini iki katı olacak şekilde 1,4mn ton/yıl'dan 2,8mn ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların yapılmasına karar vermiştir.
Ziraat Yatırım
Akaryakıt: Benzinin litre fiyatına 24, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi.
Ziraat Yatırım
Demir-Çelik: Küresel ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azalarak 148,8 milyon tona geriledi. Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mayıs ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, mayıs ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 azalarak 148,8 milyon ton oldu. Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 4,2 artarak 92,3 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 31,8 düşerek 5,9 milyon tona indi. Hindistan'ın üretimi yüzde 39,1 azalarak 5,8 milyon tona ve ABD'nin üretimi yüzde 36,6 düşerek 4,8 milyon tona geriledi. Birliğin verilerine göre, Türkiye'de ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,8 azalarak 2,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Brezilya'nın üretimi yüzde 22,6 düşerek 2,2 milyon tona inerken, Avrupa Birliği'nde üretim yüzde 26,8 azalarak 10,5 milyon tona geriledi. Kaynak: Dünya
Beyaz Eşya: TÜRKBESD verilerine göre Mayıs'ta beyaz eşya iç satışları (6 ana ürün grubu) yıllık bazda %8 düştü.
Ziraat Yatırım
Turizm: Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs'ta bir önceki yıl aynı döneme göre %99,26 azaldı ve 29,829 oldu. 2019 yılı Mayıs ayında yabancı ziyaretçi sayısı 4.02 milyon olmuştu. Yabancı ziyaretçi sayısı ilk 5 aylık dönemde ise bir önceki yıl aynı döneme göre %66,35 azalışla 4,29 milyon oldu.
Ziraat Yatırım