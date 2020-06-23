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faizi ne kadar indirecek? sonuçlandı

AA Finans 'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu indirimi yapılacağını öngörüyor. Faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin tahminleri 25-50 baz puan arasında yer aldı

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 18:13 Son Güncelleme: 23.6.2020 18:28 ABONE OL
Merkez Bankası faizi ne kadar indirecek? PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

A Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 20 ekonomistin 18'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 50 baz puan aralığında yer aldı.

BEKLENTİ 25 BAZ PUAN İNDİRİM OLACAĞI YÖNÜNDE

Ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı ise 25 baz puan oldu. Ankete katılan ekonomistlerden 3'ü 50 baz puan ve 15'i 25 baz puan indirim olacağını, 2 ekonomist ise TCMB'nin politika faizini değiştirmeyeceğini öngörüyor. 21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 8,25 düzeyine çekilmişti.

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Merkez Bankası faizi ne kadar indirecek? PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
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