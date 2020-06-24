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İmalat sanayinde yükseldi

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre genelinde 3,4 puan artışla %66,0 oldu

Giriş Tarihi: 24.6.2020 10:13 Son Güncelleme: 24.6.2020 10:19 ABONE OL
İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.740 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8 seviyesinde gerçekleşti.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2018 2019 2020
Ocak 78,2 74,4 75,5
Şubat 77,8 74,0 76,0
Mart 77,8 74,3 75,3
Nisan 77,3 75,0 61,6
Mayıs 77,9 76,3 62,6
Haziran 78,3 77,1 66,0
Temmuz 77,1 76,2
Ağustos 77,8 76,6
Eylül 76,2 76,3
Ekim 75,4 76,4
Kasım 74,1 77,2
Aralık 74,1 77,0
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