İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.740 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8 seviyesinde gerçekleşti.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):