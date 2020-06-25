Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolarda son durum ne?

Dış piyasalarda koronavirüs vakalarında artış ve ekonomik toparlanmada yavaşlama endişeleriyle yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarken, dolar/TL TCMB'nin faiz kararı öncesi dar bantta yatay seyrini sürdürdü.

Dün akşam 6.86'ya kadar yükselmesine karşılık son bir haftadır seyrettiği dar bantta kalan dolar/TL bu sabah 6.8580'den işlem gördü. Piyasalarda bugün TCMB'nin 14:00'te açıklayacağı faiz kararı bekleniyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle yavaşlayan ekonomik faaliyetin yeniden canlanmasına destek vermeyi hedefleyen TCMB'nin politika faizini 25 baz puan daha aşağı çekmesi bekleniyor. TCMB koronavirüs salgınının başından bu yana faizleri 250 baz puan indirerek %8.25'e çekmişti.

BEKLENTİ 25 BAZ PUAN İNDİRİM OLACAĞI YÖNÜNDE

Reuters'ın 16 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi 25 baz puan indirim yönünde oluşurken, tahminler faizlerin sabit bırakılması ile 50 baz puan indirim arasında değişiyor.

Asya borsaları ABD'de koronavirüs vakalarının artması, küresel ticari gerilimler ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonomik projeksiyonlarını aşağı revize etmesi sonucunda toparlanmaya olan güvenin zedelenmesiyle gerilerken, tahvil fiyatları ve dolar yükseldi.

Dolar endeksi dün %0.5 yükseldikten sonra bugün kazanımlarını koruyarak 97.27'de seyretti. Dolar bu yükselişe rağmen Mart ayında gördüğü üç yılın zirvesi olan 102.99 seviyesinin %5 altında bulunuyor. Bugün dış piyasalarda 1530'da yayımlanacak olan ABD Mayıs dayanıklı mal siparişleri, ABD ilk çeyrek nihai GSYH ve haftalık işsizlik maaş başvuruları verisi izlenecek.

"HENÜZ FİYATLAMALAR CEPHESİNDE NET TREND DÖNÜŞÜ YOK"

Deniz Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmede, "Yeni günde zayıf bir resim devralınırken, globalde ABD'den gelecek olan dayanıklı mal siparişleri, büyüme ve işsizlik rakamlarına ait veriler, Avrupa'da ise ECB tutanakları odakta olacak. Henüz fiyatlamalar cephesinde net trend dönüşü olduğunu düşünmesek de bir süredir belirttiğimiz üzere yeni fiyatlama ortamının oynaklık artışını desteklediği gerçeğini de hatırlatmak isteriz" denildi.