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Yabancılar ve aldı

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların, portföyündeki hisse senetleri ve devlet iç borçlanma senetleri () arttı. 'nın verilerine göre, 19 Haziran'da biten haftada, bir önceki haftaya göre yurt dışında yerleşiklerin, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış portföyü 76 milyon dolar, DİBS portföyü de 86 milyon dolar yükseldi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 15:35 ABONE OL
Yabancılar DİBS ve hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların, portföyündeki hisse senetleri ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) arttı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 19 Haziran'da biten haftada, bir önceki haftaya göre yurt dışında yerleşiklerin, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış hisse senedi portföyü 76 milyon dolar, DİBS portföyü de 86 milyon dolar yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin repo portföyü 9.3 milyon dolar artarken, şirket borçlanma senetleri portföyü 2.3 milyon dolar azaldı.

Böylece, 19 Haziran'da biten haftada yurt dışında yerleşiklerin portföyündeki hisse senedi stoku 24 milyar 326.4 milyon dolar, DİBS stoku 7 milyar 151.1 milyon dolar oldu. Bu dönemde yurt dışında yerleşiklerin repo stoku 155.1 milyon dolar, şirket borçlanma senetleri stoku da 365 milyon dolar olarak belirlendi.

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Yabancılar DİBS ve hisse senedi aldı
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