Altın yükselir mi? Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

Ergezen 2015 yılında başlayan yükseliş trendinin koronavirüs süreciyle güçlendiğinin altını çizerek, "Altının yükselişini destekleyen en büyük unsurdan biri piyasalardaki likidite" dedi. Uzman isim altın talebini yorumlayarak altında yükseliş için oluşması gereken piyasa dinamiklerini açıklayarak yatırımcılar için kritik beklentilerini sıraladı.
Konjoktürün altın tarafında olduğunu ifade eden Ergezen, altın fiyatlarında 2015 yılında başlayan yükseliş trendinin koronavirüs süreciyle güçlendiğini açıkladı.
Altının yükselişini destekleyen en büyük unsurun piyasalardaki bulunan likidite olduğunu vurgulayan uzman isim, diğer bir şeyin de riskten kaçınma arzusu olarak belirtti.
Riskten kaçınma içgüdüsü arttıkça altına talebin arttığını ifade eden Erzgezen, virüsle ilgili endişelerde gelen en ufak olumsuz haber altında alımların geldiğinin altını çizdi.
Likidite yüksek olduğunu sürece, piyasalarda ekonomilere yönelik endişelerin sürdüğü sürece altında yükselişin süreceğini belirtti.
Ekonomilerdeki riskler arttıkça, hükümetler ve merkez bankalarının piyasadaki likiditeyi destekledikçe altındaki trendin yukarı yönlü olmasının süreceğini açıklayan Ergezen, altının onsunda kritik olarak gördüğü fiyat seviyelerini açıkladı.
Altındaki hafif yukarı trendin süreceğini belirten uzman isim, 1793 dolar seviyesinin üzerinde altın fiyatlarında yeni bir trendin başlamasının muhtemel olduğunu açıkladı.
Ergezen, bu seviyenin 2011-2012 yılında görüldüğünü bildiren uzman isim, altının bu dirençten geri döndüğünü hatırlattı ve kısa süre içerisinde bu noktanın geçileceğinin muhtemel olduğunu ifade etti.
"1793 dolar seviyesinin geçilmesi durumda altın fiyatında bu sefer yukarı yönlü hızlı bir hareket olabilir" açıklaması yapan Ergezen, altının onsunda 1918 dolarlı seviyelere doğru fiyat hareketini beklediğini bildirdi.
Kısa vadede 1792 seviyenin önemli olduğunun altını çizen Ergezen, "Burası benim referans noktası olarak gördüğüm nokta" dedi.
Buranın geçilmesiyle orta ve uzun vadede çok ciddi bir yükseliş olabileceği beklentisi oluşturduğunu açıklayan Ergezen, "Altına yönelik gelen beklentiler önümüzdeki yıl için bu seviyenin üzerine işaret ediyor dedi.
Özellikle ekonomideki toparlanmayı, likiditeyi ve merkez bankası başkanlarının açıklamalarının altın fiyatları için önemli olduğunu söyleyen uzman isim sözlerine şöyle devam etti:
"FED Başkanı Powell'ın açıklaması bu açıdan çok önemli. Başkan önümüzdeki 2 sene için ekonomik toparlanma ve faiz artışı olmayacak dedi. Bu altın fiyatları için kritik seviyenin geçilmesini destekleyen unsur olarak görünüyor."
İşte Ergezen'in A Para'daki altın yatırımcısı için kritik o açıklamaları:
Altın fiyatları ne kadar olacak? Yükseliş sürecek mi?