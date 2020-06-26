Altın yükselir mi? Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

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yükselir mi? hangi seviyeleri bulur? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

Salgında ikinci dalganın gelip gelmeyeceğine yönelik riskler ve belirsizler sürerken talebinin artış göstermesi sebebiyle konuyla ilgili son dakika haberleri, küçük ve büyük demeden yatırımcılar tarafından yakından takip izleniyor. Yatırımcılar, "?", "", "Altın alınır mı?", "Altın ne zaman alınır" gibi sorularına yanıt arıyor. A Para yayınına katılan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, yerli yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gelen konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı

Giriş Tarihi: 26.6.2020 14:55 Son Güncelleme: 26.6.2020 16:17 ABONE OL
Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

Ergezen 2015 yılında başlayan yükseliş trendinin koronavirüs süreciyle güçlendiğinin altını çizerek, "Altının yükselişini destekleyen en büyük unsurdan biri piyasalardaki likidite" dedi. Uzman isim talebini yorumlayarak altında yükseliş için oluşması gereken piyasa dinamiklerini açıklayarak yatırımcılar için kritik beklentilerini sıraladı.

Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

Konjoktürün tarafında olduğunu ifade eden Ergezen, altın fiyatlarında 2015 yılında başlayan yükseliş trendinin koronavirüs süreciyle güçlendiğini açıkladı.

Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

Altının yükselişini destekleyen en büyük unsurun piyasalardaki bulunan likidite olduğunu vurgulayan uzman isim, diğer bir şeyin de riskten kaçınma arzusu olarak belirtti.

Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

Riskten kaçınma içgüdüsü arttıkça altına talebin arttığını ifade eden Erzgezen, virüsle ilgili endişelerde gelen en ufak olumsuz haber altında alımların geldiğinin altını çizdi.

Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

Likidite yüksek olduğunu sürece, piyasalarda ekonomilere yönelik endişelerin sürdüğü sürece altında yükselişin süreceğini belirtti.

Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

Ekonomilerdeki riskler arttıkça, hükümetler ve merkez bankalarının piyasadaki likiditeyi destekledikçe altındaki trendin yukarı yönlü olmasının süreceğini açıklayan Ergezen, altının onsunda kritik olarak gördüğü fiyat seviyelerini açıkladı.

Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

Altındaki hafif yukarı trendin süreceğini belirten uzman isim, 1793 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlarında yeni bir trendin başlamasının muhtemel olduğunu açıkladı.

Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

Ergezen, bu seviyenin 2011-2012 yılında görüldüğünü bildiren uzman isim, altının bu dirençten geri döndüğünü hatırlattı ve kısa süre içerisinde bu noktanın geçileceğinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

"1793 dolar seviyesinin geçilmesi durumda fiyatında bu sefer yukarı yönlü hızlı bir hareket olabilir" açıklaması yapan Ergezen, altının onsunda 1918 dolarlı seviyelere doğru fiyat hareketini beklediğini bildirdi.

Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

Kısa vadede 1792 seviyenin önemli olduğunun altını çizen Ergezen, "Burası benim referans noktası olarak gördüğüm nokta" dedi.

Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

Buranın geçilmesiyle orta ve uzun vadede çok ciddi bir yükseliş olabileceği beklentisi oluşturduğunu açıklayan Ergezen, "Altına yönelik gelen beklentiler önümüzdeki yıl için bu seviyenin üzerine işaret ediyor dedi.

Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

Özellikle ekonomideki toparlanmayı, likiditeyi ve merkez bankası başkanlarının açıklamalarının için önemli olduğunu söyleyen uzman isim sözlerine şöyle devam etti:

Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

"FED Başkanı Powell'ın açıklaması bu açıdan çok önemli. Başkan önümüzdeki 2 sene için ekonomik toparlanma ve faiz artışı olmayacak dedi. Bu için kritik seviyenin geçilmesini destekleyen unsur olarak görünüyor."

Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

İşte Ergezen'in A Para'daki yatırımcısı için kritik o açıklamaları:

Altın fiyatları ne kadar olacak? Yükseliş sürecek mi?

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Altın yükselir mi? Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!
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