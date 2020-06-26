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indirimlerinin sonuna geldi mi? A Para'da uzmanından net cevap!

Türkiye Cumhuriyet 'nın () Para Politikası Kurulu () Murat Uysal başkanlığında 10. Toplantısını Haziran ayında gerçekleşti. Daha önceki bütün toplantılarında faizleri beklentilerin üzerinde düşüren Merkez Bankası bu sefer beklentilerin aksine faizlerde değişikliğe gitmeyerek politika faizini %8.25 olarak sabit tuttu. Ekonomistlerin beklentisi 25 baz puan indirimi olacağı yönündeydi. A Para'da yayına katılan Garanti Yatırım Direktörü Tufan Cömert, Merkez Bankası'nın bu kararı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Cömert, “Merkez Bankası bir süre beklemede kalıp, gelişmelere göre yeniden faiz indirimine gidecektir” dedi.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 12:08 Son Güncelleme: 26.6.2020 12:31 ABONE OL
Merkez Bankası faiz indirimlerinin sonuna geldi mi? A Para'da uzmanından net cevap!

A Para'da yayına katılan Garanti Yatırım Direktörü Tufan Cömert, Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim, faiz kararlarının olası piyasa etkilerini yorumlayarak "Merkez Bankası bir süre beklemede kalıp, gelişmelere göre yeniden faiz indirimine gidecektir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Murat Uysal başkanlığında 10. Toplantısını Haziran ayında gerçekleşti. Daha önceki bütün toplantılarında faizleri beklentilerin üzerinde düşüren Merkez Bankası bu sefer beklentilerin aksine faizlerde değişikliğe gitmeyerek politika faizini %8.25 olarak sabit tuttu. Ekonomistlerin beklentisi 25 baz puan faiz indirimi olacağı yönündeydi.

"1585 BAZ PUAN GİBİ MUAZZAM BİR FAİZ İNDİRMİŞ BİR MERKEZ BANKASI VAR KARŞIMIZDA"

Merkez Bankası'nın son 10 toplantısının 9'unda faiz indirdiğini belirten Cömert, "1585 baz puan gibi muazzam bir faiz indirmiş bir Merkez Bankası var karşımızda" dedi. Cömert, 2020 yılında faiz indirimleriyle salgın döneminde iç talebin canlanması ve şirketlerin sermayelerine can suyu sağlanması konusuna vurgu yaparak, "Merkez Bankası büyük ölçüde bu çabasında başarıya ulaştı" dedi.

"MERKEZ BANKASI YENİDEN FAİZ İNDİRİMİNE GİDEBİLİR"

İç talepteki artışın enflasyona olumsuz yansıyabileceğinin piyasada dillendirilmeye başlandığını bildiren Cömert, "Merkez Bankası bu durumdan kaygılandı ve bekle-gör moduna geçmek istedi" dedi. Merkez Bankası'nın enflasyon tarafını tehlikeye atmamak adına ayrıca kur gelişmeleri ve emtia tarafındaki gelişmeleri takip ederek bir süre beklemede kalacağını savunan uzman isim, "Merkez Bankası'nın yeniden gelişmelere göre faiz indirimine gideceğini düşünüyorum" dedi.

İşte Cömert'in A Para'daki o açıklamaları:

PPK faiz indirimlerinin sonuna geldi mi?

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Merkez Bankası faiz indirimlerinin sonuna geldi mi? A Para'da uzmanından net cevap!
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