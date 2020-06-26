Yatırım için ne alınmalı? Borsa İstanbul'un cazibesi sürüyor mu? Uzman isimden A Para'da ezber bozan açıklamalar!

Salgında ikinci dalganın gelip gelmeyeceğine yönelik riskler ve belirsizler sürerken para arzının artmasıyla piyasalarda artan para bolluğu, düşen faizler, dövizdeki yatay seyir yatırımcıların tercihlerinde borsaları ön plana çıkardı. Gördüğü dip seviyesinin ardından Mart ayının son haftasında başlayan yükseliş trendini küresel piyasalardan güçlü pozitif ayrışarak güçlendiren Borsa İstanbul'da yükseliş Haziran ayında da devam etti. Borsa İstanbul'da son dönemde yerli yatırımcı sayısı hızla artarken, endeks salgın sonrası 2020 yılında dünyada kayıplarını geri alan ve pozitif görünüme geçen bir kaç borsadan birisi oldu.

A Para'da yayına katılan Phillip Capital Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Yılmaz Borsa İstanbul hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yılmaz, kısa süreli kar realizasyonlarına rağmen Borsa İstanbul'un daha yukarıları gidebileceğinin altını çizerek "Bugün hala getiri vadetmesi açısından en cazip yerin Borsa İstanbul olduğunu düşünüyorum" dedi ve ezber bozan açıklamalar yaptı.

"BORSA İSTANBUL'UN HALA YUKARI YÖNLÜ BİR POTANSİYELİ VAR"

"Borsa İstanbul hangi koşullarda daha yukarıya gidebilir" sorusuna Yılmaz, borsada bu kadar sert yükselişlerin ardından kar realizasyonlarının görülmesinin normal olduğunun altını çizerek, "Özellikle Borsa İstanbul'un hala yukarı yönlü bir potansiyeli var" dedi.

Yılmaz, pandemi öncesi Borsa İstanbul'un 125 binli seviyelerdeyken bile hala yukarı gidebilecek potansiyeli olduğuna inandığını belirterek, Borsa İstanbul'un 2020 kayıplarını telafi eden ender borsalardan biri olduğunu söyledi.

Yabancı ilgisinin azlığından dolayı bir tedirginlik olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bugünkü faizler, doların bulunduğu seviyeler dikkate alındığında yatırım için en cazip yer hala Borsa İstanbul" dedi.

"BORSADA ESKİ EZBERLERE İHTİYAÇ YOK"

Borsada eski ezberlere ihtiyaç olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Özellikle bizim borsamızın bu değerleri şuan ki fiyatları ve şirketlerin bilançoları düşünüldüğünde bir malın bir ederi vardır ve bu ederin yabancı ya da yerli kimin desteğiyle yükseldiğinin önemi yok" dedi.

Pandemi dönemiyle yabancıların fonlarının küçülmesiyle satış yapmasına neden olduğunu belirten uzman isim, yabancıların ellerindeki mevcut nakitlerini önce kendi ülkelerinde değerlendirmek istediğini bildirdi. Yılmaz, "Kendi ülkelerinde fırsatın azaldığını görenler, özellikle gelişmekte olan ülkelere yöneldiler" dedi.

Yılmaz, konuşmasının devamında dikkat çekici ifadeler kullandı. Uzman isim, "Türkiye'nin cazibesiyle yabancı yatırımcının bu endeksin daha yüksek seviyelerinde bile alım yapmaya devam edebileceğini düşünüyorum" dedi.

İşte Yılmaz'ın A Para'daki Borsa İstanbul ile ilgili flaş açıklamaları:

Borsa İstanbul'un cazibesi sürüyor mu?