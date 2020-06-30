Haberler Haberler Haberleri Altın düşecek mi? Herkes altında bir yükseliş bekliyor! Ama...

düşecek mi? Herkes altında bir yükseliş bekliyor! Ama...

Türk halkının en çok sevdiği yatırım aracı hiç şüphesiz fiyatları son dönemde en çok aranan sorular arasında yerini koruyor. Piyasalarda artan para arzıyla birlikte yatırımcıların altına olan ilgisi arttı. Altın yatırımcısı "Altın yükselişini sürdürecek mi? Altın alınır mı? Altın fiyatlarında öne çıkan seviyeler neler?" gibi sorulara yorum ararken, uzmanları ikinci dalga endişelerinin güvenli liman talebini artırabileceğini analizini yaptı. A Para yayınına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatlarının seyrine yeni bir boyut kazandırarak farklı bir yorum yaptı. Karabulut, “Özellikle daha yüksek fiyatlama söylendiği zaman burada temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 12:30 Son Güncelleme: 30.6.2020 13:19 ABONE OL

A Para yayınına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatlarının seyrini değerlendirerek dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Hepimiz 2011'deki o altın hareketini yaşadık açıklaması yapan Karabulut, "Özellikle daha yüksek fiyatlama söylendiği zaman burada temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"RİSK VE GETİRİ İTİBARİYLE ALTINDA YÜZDE 50 YÜZDE 50 ŞANS VAR"

"Altında hangi şartlarda yukarıya doğru gideceğiz" diyen Karabulut, pandemide ikinci dalga ve ekonomilerin tekrar kapanacağı beklentisi hakim olursa fonların nakit ihtiyacı sebebiyle altındaki pozisyondan çıkış olabileceğini belirtti. "O yüzden ben altın tarafındaki hareketin temkinli olabileceğini ifade ediyorum" açıklamasını yapan uzman isim, risk ve getiri itibariyle altında yüzde 50 yüzde 50 şansın olduğunu vurguladı.

Altın yükselir mi? Altında alım fırsatı var mı? Altın fiyatlarının nabzı A Para'da attı
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/06/2020

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın düşecek mi? Herkes altında bir yükseliş bekliyor! Ama...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA