ABD-Çin ticaret savaşı hız kesmiyor: Çinli devler ulusal tehdit ilan edildi!

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Huawei Technologies Co. ve ZTE Corp.'u ulusal güvenlik tehdidi olarak belirleyerek, Çinli üreticileri kırsal kesimlerde küçük operatörlerin uzun ağ ekipmanlarına bel bağladığı ABD pazarından uzaklaştırma yönünde bir adım attı.

FCC'nin açıklamasında ABD'den gelen adım federal hükümet tarafından kırsal kesimdeki çok sayıda operatöre sağlanan yardımın artık bu şirketler tarafından üretilen ekipmanları almak için kullanılamayacağı anlamına geldiği belirtildi.

"NET BİR MESAJ VERİYORUZ"

FCC Başkanı Ajit Pai, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Huawei ve ZTE'nin Komünist Parti ve Çin ordusu ile yakın ilişkileri var. Net bir mesaj veriyoruz: ABD hükümeti ve FCC, Çin Komünist Partisi'nin ABD iletişim ağlarındaki zayıf noktalardan faydalanmasına izin veremez ve vermeyecektir." dedi.

Pekin ile Washington arasındaki ticaret, koronavirüs ve güvenlik konusuna ilişkin gerginliğin büyümesiyle birlikte Çin kökenli şirketleri dikkatle inceleyen FCC, üç Çinli telefon şirketini yasaklamayı değerlendiriyor. Kurum, geçen yıl China Mobile Ltd.'nin ABD pazarına girmesini engellemişti.