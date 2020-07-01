Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

A Para'da yayına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, yıl başından bu yana altının onsunda 250 dolarlık bir getiri olduğunu, gram altında ise yıl başından bu yana 105 liralık bir getiri olduğunu ifade etti.
Özellikli uzun vadede altın yatırımı yapanların yüzünün gülmeye devam ettiğini açıklayan Memiş, "Bu değer atışları önümüzdeki yıllarda da sürebilir" dedi.
Uzman isim, "Ancak performans açısından baktığımız zaman hem uluslararası hem de yurt dışı piyasalarda bu pandemi süreci altın fiyatlarında gereğinden fazla artış yapmasına neden oldu" dedi.
Altının ons fiyatındaki şuana kadar yaşanan yüzde 16'lık getirinin yüzde 24 seviyesine yani takriben yıl içinde 1870 dolar seviyesine kadar yükselişini sürdürebileceğini ifade eden Memiş, "Ancak gram altın özellikle yılın yarısında 1 yıllık getirisini yatırımcısına verdiği için 390 lira ve üzerindeki rakamlar, Türk toplumunda yastık altındaki fiziki altınların çıkmasına destek verdiğini gözlemliyoruz" dedi.
Düşük faiz nedeniyle Türk halkının yastık altındaki altınlarını konut almak için bozdurduğunu ifade eden uzman isim, "Hurda altın dönüşlerinde Haziran ayında yoğunluk yaşandı" dedi.
İkinci dalga beklentisiyle altın fiyatlarında yükseliş olduğunu kaydeden Memiş, "Altının onsunda psikolojik direnç seviyesi 1800 dolar civarı. Bu seviye test edilirse çok da sürpriz olmayacaktır" dedi.
Gram altının, altının ons fiyatından almış olduğu yükseliş trendini sürdürdüğünü ifade eden uzman isim, "2016 yılından bugüne kadar altın ilk çeyrek getirisinde çok ciddi bir getiri sağlıyor" dedi.
Yurt içi piyasalarda yatay seyrin korunmasının altının gram fiyatındaki agresif yükselişlerin önüne geçtiğini belirten Memiş, "Dolarda yukarı yönlü ataklar yaşansaydı gram altın 400 lirayı aşardı" dedi.
Türk toplumunun artık altın farkındalığını ileri seviyeye götürdüğünü savunan Memiş, "Altın mevduatı 2018 Mayıs ayında 5 milyar dolar iken 2020 Mayıs ayında bu 21 milyar dolara çıktı" dedi.
Bugünden itibaren düğün salonlarının açıldığını ifade eden Memiş, bu durumunda fiziki altın talebini artıracağını vurguladı.
Fiziki altın talebinin artmasıyla önümüzdeki aylarda altın ithalat rakamlarının önümüzdeki aylarda yukarı yönlü bir hareket olabileceğinin altını çizen Memiş, "Ancak biz Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında biz ilk önce ihracat rakamlarındaki yükselişleri göreceğiz. Sonrada ithalat rakamlarındaki artışı göreceğiz" dedi.
Temmuz ayı içerisinde altının gram fiyatının 340-390 fiyatı arasındaki dalgalı seyrini sürdürebileceğini savunan uzman isim, "Dalgalı seyrin tamamlanmasının ardından altın fiyatları tekrar yatay seyrini koruyabilir" dedi.
"ALTINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNEBİLİR"
Altın piyasasının sürprizlere açık olduğunu ifade eden Memiş, "Yarın bir gün Covid-19 ile ilgili bir ilaç bulundu haberinin gelmesiyle rüzgar tersine dönebilir" diyerek yatırımcıları uyardı.
"Yatırımcıların şuna dikkat etmesi gerek" diyen uzman isim, hem ons hem de gram altında bir düzeltme hareketi gelmeden alım yapmak sağlıklı değil" dedi.
Hiç altın almamış kişilerin bu seviyelerden altın almasını sağlık bulmayan Memiş, "360-370 lira seviyesinden altın alınabilir. Ons tarafında ise 1650-1680 seviyeleri makul" dedi.
Memiş sözlerini şöyle noktaladı:
"Pandemi süresinde altın her zaman agresif bir şekilde yükselecek, yoluna soluksuz devam edecek düşüncesinin ben sağlıklı bir düşünce olduğunu düşünmüyorum" dedi.
İşte Memiş'in A Para'daki yatırımlar için kritik açıklamaları:
Altın yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?