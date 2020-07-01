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yükselir mi? ? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

Yatırımcılar, Temmuz ayıyla düğün sezonunun açılmasıyla birlikte " yükselişini sürdürecek mi? Bu seviyelerden ? Altın alırken nelere dikkat edilmeli?" sorularına yanıt ararken hareketlendi. 2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini pandemi süreciyle güçlendiren altın, Türk halkının en çok tercih ettiği yatırım ve riskten korunma aracı olmayı sürdürüyor. Gram altın fiyatları 390 liranın üzerinde seyrini sürdürürken, altının onsu da 1780 dolarlı seviyelerle son 8 yılın zirvesine tutundu. A Para yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarını mercek altına alırken altın hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 14:23 Son Güncelleme: 1.7.2020 14:27 ABONE OL
Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

A Para'da yayına katılan ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

Memiş, yıl başından bu yana altının onsunda 250 dolarlık bir getiri olduğunu, gram altında ise yıl başından bu yana 105 liralık bir getiri olduğunu ifade etti.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

Özellikli uzun vadede yatırımı yapanların yüzünün gülmeye devam ettiğini açıklayan Memiş, "Bu değer atışları önümüzdeki yıllarda da sürebilir" dedi.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

Uzman isim, "Ancak performans açısından baktığımız zaman hem uluslararası hem de yurt dışı piyasalarda bu pandemi süreci fiyatlarında gereğinden fazla artış yapmasına neden oldu" dedi.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

Altının ons fiyatındaki şuana kadar yaşanan yüzde 16'lık getirinin yüzde 24 seviyesine yani takriben yıl içinde 1870 dolar seviyesine kadar yükselişini sürdürebileceğini ifade eden Memiş, "Ancak gram özellikle yılın yarısında 1 yıllık getirisini yatırımcısına verdiği için 390 lira ve üzerindeki rakamlar, Türk toplumunda yastık altındaki fiziki altınların çıkmasına destek verdiğini gözlemliyoruz" dedi.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

Düşük faiz nedeniyle Türk halkının yastık altındaki altınlarını konut almak için bozdurduğunu ifade eden uzman isim, "Hurda dönüşlerinde Haziran ayında yoğunluk yaşandı" dedi.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

İkinci dalga beklentisiyle fiyatlarında yükseliş olduğunu kaydeden Memiş, "Altının onsunda psikolojik direnç seviyesi 1800 dolar civarı. Bu seviye test edilirse çok da sürpriz olmayacaktır" dedi.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

Gram altının, altının ons fiyatından almış olduğu yükseliş trendini sürdürdüğünü ifade eden uzman isim, "2016 yılından bugüne kadar ilk çeyrek getirisinde çok ciddi bir getiri sağlıyor" dedi.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

Yurt içi piyasalarda yatay seyrin korunmasının altının gram fiyatındaki agresif yükselişlerin önüne geçtiğini belirten Memiş, "Dolarda yukarı yönlü ataklar yaşansaydı gram 400 lirayı aşardı" dedi.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

Türk toplumunun artık farkındalığını ileri seviyeye götürdüğünü savunan Memiş, "Altın mevduatı 2018 Mayıs ayında 5 milyar dolar iken 2020 Mayıs ayında bu 21 milyar dolara çıktı" dedi.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

Bugünden itibaren düğün salonlarının açıldığını ifade eden Memiş, bu durumunda fiziki talebini artıracağını vurguladı.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

Fiziki talebinin artmasıyla önümüzdeki aylarda altın ithalat rakamlarının önümüzdeki aylarda yukarı yönlü bir hareket olabileceğinin altını çizen Memiş, "Ancak biz Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında biz ilk önce ihracat rakamlarındaki yükselişleri göreceğiz. Sonrada ithalat rakamlarındaki artışı göreceğiz" dedi.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

Temmuz ayı içerisinde altının gram fiyatının 340-390 fiyatı arasındaki dalgalı seyrini sürdürebileceğini savunan uzman isim, "Dalgalı seyrin tamamlanmasının ardından fiyatları tekrar yatay seyrini koruyabilir" dedi.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

"ALTINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNEBİLİR"

piyasasının sürprizlere açık olduğunu ifade eden Memiş, "Yarın bir gün Covid-19 ile ilgili bir ilaç bulundu haberinin gelmesiyle rüzgar tersine dönebilir" diyerek yatırımcıları uyardı.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

"Yatırımcıların şuna dikkat etmesi gerek" diyen uzman isim, hem ons hem de gram altında bir düzeltme hareketi gelmeden alım yapmak sağlıklı değil" dedi.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

Hiç almamış kişilerin bu seviyelerden altın almasını sağlık bulmayan Memiş, "360-370 lira seviyesinden altın alınabilir. Ons tarafında ise 1650-1680 seviyeleri makul" dedi.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

Memiş sözlerini şöyle noktaladı:

"Pandemi süresinde her zaman agresif bir şekilde yükselecek, yoluna soluksuz devam edecek düşüncesinin ben sağlıklı bir düşünce olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...

İşte Memiş'in A Para'daki yatırımlar için kritik açıklamaları:

Altın yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

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Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...
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