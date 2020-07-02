Borsada nasıl kazanılır? Kazanmanın en iyi yolunu tecrübeli isim A Para'da açıkladı

Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz A Para yayınında borsa yatırımcısı için kritik öneme sahip açıklamalar yaptı. Gerz, tecrübesiz borsa yatırımlarına tavsiyelerde bulundu. Gerz, "Yatırımcı borsa çıkarken heyecanla borsaya gelip yüzde 10 düştükten sonra dipten satıp çıkar. Bu durum borsaya gelmenin en kötü yoludur" diyerek, borsaya gelmenin en iyi yolunu açıkladı.

"DOLAR YAVAŞ YAVAŞ DEĞER KAYBEDİYOR"

Gerz, "ABD'de yeni yeni paketler açıklanıp sürekli para basılırsa, bu doların zayıflamasına neden olacaktır. Mart'ta dolar çok değerlenmişti. Herkes panikle dolar alıyordu. Şimdi o panik atlatıldı. Dolar yavaş yavaş değer kaybediyor" dedi.

Piyasaların tecrübeli ismi Gerz, "Doların değer kaybettiği her senaryoda Türkiye gibi gelişen ekonomilerin lehinedir. Üçüncü çeyreğin ana teması olarak bunu takip etmenin doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

GERZ BORSAYA GELMENİN EN KÖTÜ YOLUNU AÇIKLADI

Sermaye piyasası yatırımcıları için de önemli açıklamalar yapan Gerz, borsanın bir faiz olmadığının altını çizerek, "Borsanın tabiatında riskler vardır. Yatırımcının borsa çıkarken heyecanla borsaya gelip yüzde 10 düştükten sonra dipten satıp çıkar. Bu durum borsaya gelmenin en kötü yoludur" dedi.

"EN İYİ YOLU PİYASALAR SAKİNKEN BORSAYA GİRMEK"

Gerz, borsaya gelmenin en iyi yolunu ise, "Piyasalar sakinken, biraz düşükken gidip tek tek hisse seçmek yerine hisse senedi fonları vasıtasıyla borsayı girmek" olarak tanımladı.

Dünyanın her yerinde yatırımcının piyasalar yükselirken geldiğini ve düşerken de piyasadan çıkmaya çalıştığını ve bunun yanlış olduğunu ifade eden Gerz, "Önemli olan piyasalar düşükken, kimsenin eli gitmezken fonlara girmek" dedi. Uzman isim düşükten almanın en büyük avantaj olduğunu vurguladı. Böyle yapılan yatırımlarda faizin birkaç katı kazanmanın mümkün olduğunu açıkladı.