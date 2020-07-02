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Potansiyel aşısı piyasaları umutlandırdı

Dünyada sürecini ikinci dalga endişeleri baskısı altında takip ederken Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD ilaç devi Pfizer geliştirdikleri COVID-19 aşısının insan üzerindeki ilk aşama deneylerde potansiyel taşıdığını ve iyi tolere edildiğini açıkladılar.

REUTERS
Giriş Tarihi: 2.7.2020 10:04 Son Güncelleme: 2.7.2020 10:27 ABONE OL
Potansiyel koronavirüs aşısı piyasaları umutlandırdı

Artan vaka sayısı ikinci dalga endişelerini artırırken, bu durum piyasalarda risk iştahını baskılayan başlıca unsur olarak dikkat çekiyor. Ekonomistler ve analistler koronavirüste ilaç ve aşı çalışmalarını yakından takip ederken, aşı konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Potansiyel koronavirüs aşısı piyasaları umutlandırdı

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD ilaç devi Pfizer geliştirdikleri COVID-19 aşısının insan üzerindeki ilk aşama deneylerde potansiyel taşıdığını ve iyi tolere edildiğini açıkladılar.

Potansiyel koronavirüs aşısı piyasaları umutlandırdı

Söz konusu aşı, dünyada 10.5 milyon insana bulaşan ve yarım milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgını sona erdirecek aşı bulmak için devam eden hummalı küresel yarışta insanlar üzerinde test edilen 17 aşıdan biri. Potansiyel tedavi, Moderna , CanSino Biologics ve Inovio Pharmaceuticals'ı kapsayan projelerle birlikte insan üzerindeki deneylerde umut veren ilk aşama COVID-19 aşısılarının dördüncüsü.

Potansiyel koronavirüs aşısı piyasaları umutlandırdı

ŞİRKETLERİN HİSSELERİ YÜKSELDİ

BioNTech'in hisseleri dün %19 artışla 3 aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Pfizer hisseleri de %4.4 artışla 34.13 dolara yükseldi. Buna karşılık, Moderna ve Novavax Inc gibi rakip aşı geliştiricilerinin hisseleri düştü.

Potansiyel koronavirüs aşısı piyasaları umutlandırdı

BioNTech, 24 sağlıklı gönüllü üzerinde BNT162b1 ilacının iki dozajının test edilmesinin, enfekte kişilerde 28 gün sonra normalden daha yüksek seviyelerde COVID-19 antikorları geliştirdiklerini gösterdi.

Potansiyel koronavirüs aşısı piyasaları umutlandırdı

BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Ugur Şahin, "Bu ilk deneme sonuçları aşının bağışıklık sağladığını ve güçlü bir bağışıklık tepkisine neden olduğunu gösteriyor" dedi.

Potansiyel koronavirüs aşısı piyasaları umutlandırdı

BioNTech ve Pfizer şimdi, 30,000 sağlıklı katılımcıyı içeren bir deney için en umut vadeden dört deneysel aşıyı seçecek. Düzenleyici kurumdan onay almaları halinde deneylerin ABD'de ve Avrupa'da Temmuz ayı sonunda başlaması muhtemel.

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Potansiyel koronavirüs aşısı piyasaları umutlandırdı
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