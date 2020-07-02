Potansiyel koronavirüs aşısı piyasaları umutlandırdı

Söz konusu aşı, dünyada 10.5 milyon insana bulaşan ve yarım milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgını sona erdirecek aşı bulmak için devam eden hummalı küresel yarışta insanlar üzerinde test edilen 17 aşıdan biri. Potansiyel tedavi, Moderna , CanSino Biologics ve Inovio Pharmaceuticals'ı kapsayan projelerle birlikte insan üzerindeki deneylerde umut veren ilk aşama COVID-19 aşısılarının dördüncüsü.