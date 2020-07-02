SON DAKİKA: Bakan Albayrak ihracat verilerini paylaştı!

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6'ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır.

İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6'ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır. https://t.co/tRh55ETHFm — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 2, 2020

BAKAN ALBAYRAK'TAN BORSA AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!" dedi

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan AA Editör Masası'nda ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan Haziran ayı ihracat rakamlarını vererek, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." dedi

SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' açıklaması

Son dakika | Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması: Yüzde 35 yükseldi