Son dakika | Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması: Yüzde 35 yükseldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan AA Editör Masası'nda ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan Haziran ayı ihracat rakamlarını vererek, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." dedi

EKONOMİDE GÜÇLÜ SİNYAL

Pekcan, "Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERLE YERLİ ÜRETİCİYİ, SANAYİCİYİ KORUMAK İÇİN KALKAN OLUŞTURDUK"

Pekcan gümrük vergileri ile ilgili olarak, "Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"RANDEVULU SANAL SIRA PROJEMİZE PİLOT OLARAK KAPIKULE'DE BAŞLIYORUZ"

Ticaret Bakanı Pekcan, "Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz." dedi.

KONUT VE 2. EL OTODA FİYAT FARKI TESPİT EDİLECEK

Bakan Pekcan, "İkinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız." diye konuştu.

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