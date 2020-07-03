Altın düşecek mi? Altında trend kırılıyor mu? Uzman isim A Para'da yanıtladı!

Son yıllardaki yükseliş trendini pandemi süreciyle güvenli liman etiketiyle güçlendiren altın yatırımcıların odak noktası olmayı sürdürüyor. Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, A Para'da altın fiyatlarını yorumlayarak önemli açıklamalar yaptı.

"Altın trendini daha yukarılara taşımak için güçlü argümanları taşıyor mu" sorusuna Taştan, standart dinamiklerin altın için farklı işlediğini ifade ederek, "Senaryoya göre bir yol çizmek gerek" dedi.

"ALTININ İVMESİ HIZ KAYBETTİ"

Uzman isim, altınının iyi tutunduğunu belirterek, "1800'lü seviyeler çok uzak değil" dedi. Taştan, 2020'nin ilk 6 ayındaki altının ivmesinin hız kaybedebileceğinin altını çizerek, "Ancak ana tredin çok fazla bozulduğu kanısında değilim" dedi.

Altında gümüşün desteklemediği bir hareket olduğunu belirten Taştan, "Gümüş tarafında ana dirençlerin kırılmadığı takdirde çok fazla altını desteleyecek ortam yaratılacağını düşünmüyorum. Bir süre daha buralarda seyredebiliriz. Ana trendin ivme kaybetmesine rağmen hala yukarı yönlü olduğunu savunan Taştan, "Altının onsunda 1765 dolar seviyesinin kırılması durumunda short tarafta bir öneri vermeyi düşünüyoruz" dedi.

SHORT POZİSYON NEDİR?

Borsada short kısa pozisyon (short position) almak, kişinin, halihazırda elinde olmayan bir finansal varlığı başkasından ödünç alarak satmasına verilen isimdir.

İşte Taştan'ın A Para'daki o açıklamaları:

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