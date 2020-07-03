Dolar enflasyon verisine ne tepki verdi?

Küresel piyasalarda, dün açıklanan ABD tarımdışı istihdam verisinin olumlu etkisine rağmen koronavirüs endişeleri alımları sınırlarken, içeride bugün açıklanacak olan enflasyon verisi piyasalardaki trendi belirleyici olacağı yorumları yapılıyordu.

TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10:00'da açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı. Beklenti aylık yüzde 0.70 artış ile yıllık yüzde 12.14 seviyesindeydi. 2020 yılı Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup %1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise %0,70 ile konut, %0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve %0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

SON DAKİKA! TÜİK Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı

Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler ve salgına bağlı arz yönlü diğer bozulmaların yarattığı yukarı yönlü riskler nedeniyle Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Haziran'da zaten %12 seviyesini aşması bekleniyordu.

PİYASALAR ENFLASYONA TEPKİSİZ KALDI

Enflasyon verisinin ardından Dolar/TL'de 6.85 bandında yatay seyir korunurken, Borsa İstanbul'da 117 bin puan seviyesinin üzerinde yatay pozitif seyir sürdü.

Merkez Bankası enflasyonun seyrindeki yükselişi işaret ederek, neredeyse bir yıldır sürdürdüğü para politikasındaki gevşeme politikasına ara verdi ve 25 Haziran'da yaptığı son toplantıda politika faizini sabit tuttu.

TCMB dün yayınlandığı toplantı özetlerinde de yıl sonu enflasyon beklentilerinin yükseldiğine dikkat çekti ve salgında atılacak adımların hedefli ve geçici olmasının politika etkinliğini destekleyeceğini vurguladı.

ABD PİYASALARININ KAPALI OLMASI NEDENİYLE İŞLEM HACİMLERİ DÜŞÜK

ABD piyasalarının bugün Bağımsızlık Günü dolayısıyla kapalı olması nedeniyle işlem hacimleri düşük. Yaklaşık bir aydır dar bir banta sıkışan dolar/TL'de ise bu sabah da sakin seyir sürüyor. Dolar/TL saat 0812 itibarıyla 6.8505/6.8550 seviyesinden işlem görürken; sepet bazında TL 7.2718/7.2771, euro/TL 7.6928/7.6992 seviyesinde bulunuyor.