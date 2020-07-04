Haberler Haberler Haberleri Bu hafta bunları alan kazandı!

Bu hafta bunları alan kazandı!

'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,94, altının gram satış fiyatı yüzde 1,58, dolar/TL yüzde 0,15, euro/TL yüzde 0,51 değer kazandı

Giriş Tarihi: 4.7.2020 10:40 Son Güncelleme: 4.7.2020 10:41 ABONE OL
Bu hafta bunları alan kazandı!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,94, altının gram satış fiyatı yüzde 1,58, Dolar/TL yüzde 0,15, Euro/TL yüzde 0,51 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 114.432,10, en yüksek 117.391,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,94 artarak 115.748,47 puandan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 635 LİRA

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,58 kazanımla 392,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,56 artışla 2.603,00 liraya çıktı. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 635,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,15 değer kazanarak 6,8660 liraya yükseldi, euro da yüzde 0,51 artışla 7,7200 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,62 ile hisse senedi fonları oldu.

Altın düşecek mi? Altında trend kırılıyor mu? Uzman isim A Para'da yanıtladı!
Bilanço döneminde borsada hangi sektörler hareketli olacak? Hangi hisseler yükselebilir?
Borsada günlük-haftalık yabancı payları 03/07/2020

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu hafta bunları alan kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA