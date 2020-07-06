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, bankaları negatif faizlerin etkilerini konusunda uyardı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, bankalara bir mektup gönderdi ve negatif faizlerin tüm sistem için yaratabileceği etkiler konusunda onları uyardı.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 08:42 Son Güncelleme: 6.7.2020 08:45 ABONE OL
BoE, bankaları negatif faizlerin etkilerini konusunda uyardı

Sunday Times gazetesinin haberine göre İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, bankalara bir mektup gönderdi ve negatif faizlerin tüm sistem için yaratabileceği etkiler konusunda onları uyardı.

Habere göre Bailey mektubunda, Britanya'daki şirketlerin negatif faiz içeren bir para politikasına uyum göstermelerinin bir yıl alacağını not etti. Bailey, Mayıs ayında Avam Kamarası Hazine Komitesi'nde yaptığı konuşmada negatif faiz uygulamayı "aktif şekilde gözden geçirmekte" olduklarını söylemişti. Haziran ayırnda da bankacılar ile tüm seçeneklerin değerlerdirildiği bir toplantı yapmıştı.

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BoE, bankaları negatif faizlerin etkilerini konusunda uyardı
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