Haberler Haberler Haberleri Borsada avantajlı yatırım nasıl yapılır? Uzman isimden A Para'da kritik borsa yorumları!

Borsada avantajlı yatırım nasıl yapılır? Uzman isimden A Para'da kritik yorumları!

Düşük faiz ortamı yatırımcıları alternatif yatırım enstrümanı aramaya itti. 'da son dönemde yerli yatırımcı sayısında büyük bir artış yaşanırken, bu yatırımcılar içinde finansal okuryazar olan kişilerin sayısının düşük olduğu ifade ediliyor. Düşük faiz ortamında borsanın son dönemde yaptığı ralli ile birlikte yeni yatırımcıları ve borsaya girmek isteyen yatırımcılar borsa hakkında sıkça araştırmalar yapıyor. H2A Kurumsal Danışmanlık Kurucu Ortağı Arzu Odabaşı A Para’da hisse senedi piyasaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Odabaşı, hisse senedi piyasalarında uzun vadede yatırımcının genellikle kârlı çıktığının altını çizerek, “Zarar etmemek için satış dalgası geldiğinde yatırımcı panik olmadan ben bu yatırımı orta-uzun vadeli yaptım diyebilmeli” dedi.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 13:51 Son Güncelleme: 6.7.2020 14:00 ABONE OL
Borsada avantajlı yatırım nasıl yapılır? Uzman isimden A Para'da kritik borsa yorumları!

"Yatırımcının uzun vadede hisse senedi tutmak için yeterli sebebi var mı" sorusuna Odabaşı, "Var tabiki. Sonuçta Türkiye gelişmekte olan ülkeler için her zaman öne çıkan büyük bir ekonomi. Eğer yatırımcı olarak bir çeşitlendirme yapacaksak hisse senetlerinin de o havuzun içerisinde olmasını her zaman önermişimdir" dedi.

"HİSSE SENEDİ PİYASALARI VUR-KAÇ YAPILABİLECEK ORTAM DEĞİL"

Odabaşı, Odabaşı, hisse senedi piyasalarında uzun vadede yatırımcının genellikle kârlı çıktığının altını çizerek, "Eğer burada küçük yatırımcıdan bahsediyorsak yatırımcının bu anlamda biraz daha bilinçlendirmek gerekiyor. Borsanın büyük hayallerle girilebilecek, vur-kaç yapılabilecek bir ortam olmadığını vurgulayan Odabaşı, küçük yatırımcının orta ve uzun vadeli yatırımlara yönlenmesi gerektiğini ifade etti.

Borsada zarar etmemek için satış dalgası geldiğinde yatırımcı panik olmadan ben bu yatırımı orta-uzun vadeli yaptım diyebilmesinin önemine dikkat çeken Odabaşı, "Genellikle yatırımcı böyle durumlarda büyük zarar ettim diyerek panik satışı yapıyor. Burada yatırımcı iyi durmasını bilmesi gerekiyor. Eğer durmasını bilemiyorsa bu arada elde ettiği karı realize etmesini bilmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye sermaye piyasalarının parlayan bir yıldız olduğunu bildiren uzman isim, "Türkiye piyasaları gelişmekte olan ülkeler içerisinde parlamaya devam edecek. Böyle bir durumda burası yerli yabancı yatırımcının her zaman yatırım odağı olacaktır" dedi.

İşte Odabaşı'nın A Para'daki o açıklamaları:

Borsada avantajlı yatırım nasıl yapılır?

Altın yükselişini sürdürür mü? Altın fiyatlarında öne çıkabilecek olaylar A Para’da açıklandı!
Borsada günlük-haftalık yabancı payları 06/07/2020 Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/07/2020

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsada avantajlı yatırım nasıl yapılır? Uzman isimden A Para'da kritik borsa yorumları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA