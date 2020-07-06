Borsada avantajlı yatırım nasıl yapılır? Uzman isimden A Para'da kritik borsa yorumları!

"Yatırımcının uzun vadede hisse senedi tutmak için yeterli sebebi var mı" sorusuna Odabaşı, "Var tabiki. Sonuçta Türkiye gelişmekte olan ülkeler için her zaman öne çıkan büyük bir ekonomi. Eğer yatırımcı olarak bir çeşitlendirme yapacaksak hisse senetlerinin de o havuzun içerisinde olmasını her zaman önermişimdir" dedi.

"HİSSE SENEDİ PİYASALARI VUR-KAÇ YAPILABİLECEK ORTAM DEĞİL"

Odabaşı, Odabaşı, hisse senedi piyasalarında uzun vadede yatırımcının genellikle kârlı çıktığının altını çizerek, "Eğer burada küçük yatırımcıdan bahsediyorsak yatırımcının bu anlamda biraz daha bilinçlendirmek gerekiyor. Borsanın büyük hayallerle girilebilecek, vur-kaç yapılabilecek bir ortam olmadığını vurgulayan Odabaşı, küçük yatırımcının orta ve uzun vadeli yatırımlara yönlenmesi gerektiğini ifade etti.

Borsada zarar etmemek için satış dalgası geldiğinde yatırımcı panik olmadan ben bu yatırımı orta-uzun vadeli yaptım diyebilmesinin önemine dikkat çeken Odabaşı, "Genellikle yatırımcı böyle durumlarda büyük zarar ettim diyerek panik satışı yapıyor. Burada yatırımcı iyi durmasını bilmesi gerekiyor. Eğer durmasını bilemiyorsa bu arada elde ettiği karı realize etmesini bilmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye sermaye piyasalarının parlayan bir yıldız olduğunu bildiren uzman isim, "Türkiye piyasaları gelişmekte olan ülkeler içerisinde parlamaya devam edecek. Böyle bir durumda burası yerli yabancı yatırımcının her zaman yatırım odağı olacaktır" dedi.

İşte Odabaşı'nın A Para'daki o açıklamaları:

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