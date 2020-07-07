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SON DAKİKA! , TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet (), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indirecek. oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5 olarak uygulanmaya başlayacak.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 13:52 Son Güncelleme: 7.7.2020 14:21 ABONE OL
SON DAKİKA! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını (Nema Oranı) 10 Temmuz'dan itibaren uygulanmak üzere indirdi. TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5,00 olarak uygulanmaya başlayacak.

Öte yandan; 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 7, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 0 şeklindeydi.

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