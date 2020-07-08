Haziran'da en yüksek reel getiri borsadan oldu

Yatırım araçları arasında, Haziran ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9.90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 9.42 ile BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1.59 ve Euro yüzde 0.72 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0.10, külçe altın yüzde 1.66 ve dolar yüzde 2.58 yatırımcısına kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 1.15 ve euro yüzde 0.29 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0.53, külçe altın yüzde 2.09 ve dolar yüzde 3.01 kaybettirdi.



Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13.45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13.64 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1.00 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27.62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28.99 yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.65 en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40.47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 32.43 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 26.40, mevduat faizi (brüt) yüzde 14.53, BIST 100 endeksi yüzde 12.30, dolar yüzde 10.48 ve euro yüzde 10.12 yatırımcısına kazandırdı.



TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 19.16, mevduat faizi (brüt) yüzde 7.97, BIST 100 Endeksi yüzde 5.87, dolar yüzde 4.16 ve euro yüzde 3.81 kazandırdı.