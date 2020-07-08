SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bankalarla ilgili flaş mesaj!

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, birlik beraberlik mesajı vererek kalkınma hedefleri doğrultusunda bankaların vatandaşlara verdiği desteğin önemine vurgu yaptı.

"BANKALARIMIZIN VATANDAŞLARIMIZA OLAN DESTEĞİ BÜYÜMEMİZE İVME KATACAKTIR"

Bakan Albayrak, "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi.



BDDK'DAN SALGIN SONRASI NORMALLEŞME DÖNEMİNDE KOLAYLIK KARARLARI

BDDK, salgın sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi. BDDK'dan yapılan açıklamada "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı, ötelenen nakit akışları için güncel piyasa koşullarına uygun fiyatlama yapılmalı. Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı ve limitlerin kullanıma hazır halde tutulmasına özen gösterilmeli. Kredi kartı aidat tahsilatına itiraz eden müşterilerin talebi doğrultusunda tahsilat geçici bir süreyle ertelenmeli, makul ve somut gerekçeler olmaksızın kredi kartı limitleri kısıtlanmamalı. Mevzuatta belirtilen kurallardan daha ihtiyati ve sıkı uygulamalara gidilmemeli" denildi.

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