Borsa İstanbul'da endekslerden sıfır atılıyor! Test için geri sayım başladı...

BIST Pay Endekslerinden sıfır atılması işlemleri test ortamında yarın başlatılacak. Borsa İstanbul'un konu ile ilgili duyusunu göre, BIST Pay Endekslerinden sıfır atılması ve VİOP Endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler kapsamında 10 Temmuz 2020 Cuma günü 10.57.3.8 Pre-prod test ortamında Endeksten sıfır atılma işlemleri başlatılacak.

Söz konusu test kapsamında hali hazırda endekslerden sıfır atılmamış haliyle bulunan sözleşmeler için 10 Temmuz 2020 Cuma akşam gerekli tanımlamalar yapılarak 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü endekslerden sıfır atılmış ve endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerindeki değişiklikler yapılmış olarak sistem açılacak.

Bu ortamda testlerini gerçekleştirmek isteyen üyeler ve yazılımcı kuruluşlar Cuma seans sonuna kadar 10.57.3.8 Pre-prod test ortamında test etmek istedikleri senaryolar kapsamında işlem gerçekleştirip pozisyon alıp testlerini gerçekleştirebilecekler.

Test ortamında 11-12/07/2020 Cumartesi ve Pazar günü haftasonu olarak tanımlanacak olup, Sistem kapalı kalacak. Bu kapsamda ilgili ortamda 10/07/2020 Cuma günü Akşam Seansı yapılmayacak. BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması Projesinin devreye alım tarihi 27 Temmuz 2020 olarak açıklanmıştı.