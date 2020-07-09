SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan flaş toparlanma mesajı!

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. TCMB'dan yapılan açıklamada, "Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı" denildi.

"TALEP YÖNLÜ DEZENFLASYONİST ETKİLER DAHA BELİRGİN HALE GELECEK"



Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı. İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor. Yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin hale gelecek. Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı."

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