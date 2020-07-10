Goldman Sachs: Çin'in ABD'den daha iyi performans gösterdiği ortam altın için ideal

Goldman Sachs, Çin'in ABD'den daha iyi performans gösterdiği ortamın altın için ideal olduğunu belirterek, "Bize 2000 dolar/ons hedefimiz konusunda daha büyük inanç veriyor" değerlendirmesini yaptı.

Gümüş için de mükhemmee yakın bir ortama girilmekte olduğuna inandıklarını ifade eden Goldman Sachs, S&H GSCI Eendeksi'nde gelecek 3, 6 ve 12 ay emtiaların yüzde -9,3, yüzde 1,7 ve yüzde 13,9 getiri sağlamalarını beklediklerini vurguladı. Altın fiyatı için 2020 tahminini 1740 dolar/ons olarak ortaya koyan Goldman Sachs, 2021'de fiyatırn 1.998 dolar/ons olacağını öngördü. Gümüş için 2020 beklentisi 18,13 dolar/ons olurken, 2021 tahmini ise 21.75 dolar/ons.