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: 'in ABD'den daha iyi performans gösterdiği ortam için ideal

, 'in ABD'den daha iyi performans gösterdiği ortamın  için ideal olduğunu belirterek, "Bize 2000 dolar/ons hedefimiz konusunda daha büyük inanç veriyor" değerlendirmesini yaptı.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 09:28 Son Güncelleme: 10.7.2020 09:29 ABONE OL
Goldman Sachs: Çin'in ABD'den daha iyi performans gösterdiği ortam altın için ideal

Goldman Sachs, Çin'in ABD'den daha iyi performans gösterdiği ortamın altın için ideal olduğunu belirterek, "Bize 2000 dolar/ons hedefimiz konusunda daha büyük inanç veriyor" değerlendirmesini yaptı.

Gümüş için de mükhemmee yakın bir ortama girilmekte olduğuna inandıklarını ifade eden Goldman Sachs, S&H GSCI Eendeksi'nde gelecek 3, 6 ve 12 ay emtiaların yüzde -9,3, yüzde 1,7 ve yüzde 13,9 getiri sağlamalarını beklediklerini vurguladı. Altın fiyatı için 2020 tahminini 1740 dolar/ons olarak ortaya koyan Goldman Sachs, 2021'de fiyatırn 1.998 dolar/ons olacağını öngördü. Gümüş için 2020 beklentisi 18,13 dolar/ons olurken, 2021 tahmini ise 21.75 dolar/ons.

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Goldman Sachs: Çin'in ABD'den daha iyi performans gösterdiği ortam altın için ideal
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