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Baş Ekonomisti Gopinath: Koronavirüsün vurduğu şirketlere sermaye benzeri destek sunulmalı

Baş Ekonomisti , hükümetlerin koronavirüs salgınından etkilenen şirketlere likidite desteği sağlamaya odaklanmaktan, bu  şirketlere "sermaye benzeri" destek sağlamaya kaymaları gerektiğini  söyledi.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 09:25 ABONE OL
IMF Baş Ekonomisti Gopinath: Koronavirüsün vurduğu şirketlere sermaye benzeri destek sunulmalı

IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, hükümetlerin koronavirüs salgınından etkilenen şirketlere likidite desteği sağlamaya odaklanmaktan, bu şirketlere "sermaye benzeri" destek sağlamaya kaymaları gerektiğini söyledi.

Hükümetlerin kredi şeklinde destek sağlamalarının bu şirketlerin büyük borç yükü ile karşı karşıya bırakacağını belirten Gopinath, bunun şirketlerin krizden çıkmalarını zorlaştıracak bir vergi gibi hizmet edeceği uyarısında bulundu. Gopinath, "Eğer bu şirketlere borç verme daha çok sermaye gibi olur ise, şirketler üzerine daha az yükümlülük biner. Bu, şirketlerin krizden toparlanmalarını daha kolay hale getirir" diye konuştu.

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IMF Baş Ekonomisti Gopinath: Koronavirüsün vurduğu şirketlere sermaye benzeri destek sunulmalı
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