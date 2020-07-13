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haberi | üretim verileri açıklandı

haberi: Türkiye İstatistik Kurumu () piyasaların merakla beklediği üretim verilerini açıkladı. Buna göre; Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17,4 arttı.

AA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 10:06 Son Güncelleme: 13.7.2020 10:22 ABONE OL
Son dakika haberi | Sanayi üretim verileri açıklandı

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %17,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,5, imalat sanayi sektörü endeksi %19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %19,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2, imalat sanayi sektörü endeksi %20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,3 azaldı.

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Son dakika haberi | Sanayi üretim verileri açıklandı
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