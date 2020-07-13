Haberler Haberler Haberleri Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi açıklaması

| Hazine ve Maliye Bakanı 'tan sanayi üretimi açıklaması

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı bugün açıklanan verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük" dedi.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 12:24 Son Güncelleme: 13.7.2020 12:38 ABONE OL
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Berat Albayrak'tan Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığına ilişkin açıklama

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA