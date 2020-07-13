Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük" dedi.