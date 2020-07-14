Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları düşecek mi? 10 uzmandan altın yorumu geldi…

AHLATCI YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI ANALİZİ:

"XAUUSD Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde gözlenen satış baskısı sonucu 1800 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlanan Ons Altın'ın koronavirüse ilişkin olumlu gelişmeler getirdiği iyimserlik sonucu aşağı yönlü sınırlı hareketleri takip edilmişti. Haftanın ilk işlem gününde ise toparlanma sinyalleri sonucunda Dolar'ın baskı altında kaldığı takip edilirken, artan vaka endişeleri güvenli varlık talebinin desteklenmeye devam etmesi ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi. Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1800 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1808, 1816 ve 1824 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1795, 1788 ve 1780 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir. GAUTRY Haftanın son işlem gününde kurda yatay hareket devam ederken, tedavi iyimserliği sonucu Ons Altın tarafında gözlenen sınırlı geri çekilme sonrası Gram Altın'da da aşağı yönlü sınırlı hareketin sürdüğü takip edilmişti. Haftanın işlem gününde ise gününde kurda yatay hareketler sürerken, güvenli varlık talebinin devam etmesi sonucu Gram Altın'ın Ons Altın'a paralel olarak sınırlı yükselişini sürdürdüğü izlendi. Teknik olarak incelediğimizde, Gram Altın'ın 396 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 394 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 398, 400 ve 403 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile Gram Altın'daki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 394, 391 ve 389 destek seviyeleri takip edilmelidir."