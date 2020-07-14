Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları düşecek mi? 10 uzmandan altın yorumu geldi…

Memiş, altında tepe noktalardan bir maliyet yapmanın riskli olduğunun altını çizerek, "Düşüşlerde 396 lira seviyesini takip ediyoruz. Ons tarafında bir geri çekilme görürsek altının gram fiyatı 385-395 lira arasına yerleşebilir" dedi.
"ALTIN 1800 DOLAR SEVİYESİNDEN ÇOK DA UZAKLAŞMAK İSTEMİYOR"
İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor.
Ben altın fiyatlarının bu hafta bir karar verme aşamasında olduğunu tahmin ediyorum. Özellikle altın ya aşağı yönlü kar satışları görülecek ya da yükseliş istediğini devam ettirecek" dedi.
"TEKNİK OLARAK 1760 DOLAR SEVİYESİNE KADAR GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM"
Bu iki kanaldaki sürecin dışardan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.
Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.
Gram altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, "Yükselişler bir miktar daha devam edebilir. 402-407-417 liralar gündeme gelebilir. Ons tarafında 1850 dolar seviyesine doğru bir yükseliş olması durumunda 417 lira seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.
"TEPE NOKTALARDAN ALIM YAPMAK RİSKLİ"
Özellikle tepe noktalardan alım yapmanın riskli olduğunu ifade eden Memiş, "Düşüşlerde 396 lira seviyesini destek olarak takip ediyoruz. Ons tarafında bir geri çekilme görürsek altının gram fiyatı tekrar 2 hafta önceki seviyesine 385-395 lira arasına yerleşebilir" dedi.
"DOLAR YUKARI GİDERSE ALTINDA GİDER"
Dolar tarafında bir kırılma haftası olabileceğinin altını çizen Memiş, "Bu hafta dolar kurundaki seyirde bir kırılma olabilir. Eğer trend yukarı yönlü kırılırsa altının gram fiyatı 402-407 lira arasına yerleşmek isteyebilir" dedi.
"KONUT ALIMI İÇİN ALTIN BOZDURUYORLAR"
Vatandaşların fiziki altın tarafında bozdurmayı tercih ettiğini açıklayan Memiş, "Zaten 1.5 aydır vatandaşlar yastık altı birikimlerini 1 Haziran'dan itibaren bozduruyorlar. Düşük faiz oranlarıyla konut alımı için yastık birikimlerinin direk çıkmasına neden oluyor" dedi.
İşte Memiş'in A Para'daki o açıklamaları:
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9 KURUM ALTIN FİYATLARINI YORUMLADI
AHLATCI YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI ANALİZİ:
"XAUUSD Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde gözlenen satış baskısı sonucu 1800 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlanan Ons Altın'ın koronavirüse ilişkin olumlu gelişmeler getirdiği iyimserlik sonucu aşağı yönlü sınırlı hareketleri takip edilmişti. Haftanın ilk işlem gününde ise toparlanma sinyalleri sonucunda Dolar'ın baskı altında kaldığı takip edilirken, artan vaka endişeleri güvenli varlık talebinin desteklenmeye devam etmesi ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi. Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1800 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1808, 1816 ve 1824 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1795, 1788 ve 1780 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir. GAUTRY Haftanın son işlem gününde kurda yatay hareket devam ederken, tedavi iyimserliği sonucu Ons Altın tarafında gözlenen sınırlı geri çekilme sonrası Gram Altın'da da aşağı yönlü sınırlı hareketin sürdüğü takip edilmişti. Haftanın işlem gününde ise gününde kurda yatay hareketler sürerken, güvenli varlık talebinin devam etmesi sonucu Gram Altın'ın Ons Altın'a paralel olarak sınırlı yükselişini sürdürdüğü izlendi. Teknik olarak incelediğimizde, Gram Altın'ın 396 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 394 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 398, 400 ve 403 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile Gram Altın'daki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 394, 391 ve 389 destek seviyeleri takip edilmelidir."
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN ANALİZİ:
"XAU/USD: Altın fiyatları, dolardaki sınırlı güçlenmeyle 1.800 seviyesi etrafında işlem görmekte. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde sırasıyla 1.812 ve sonrasında 1.833 seviyeleri takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise sırasıyla 1.791 ve sonrasında 1.771 seviyesi test edilebilir."
İŞ YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN ANALİZİ:
"Altın dar bir bantta işlem görüyor ve $1800 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. $1780 seviyesi ilk ve en önemli destek noktası konumunda."
TROY KIYMETLİ MADEN TİCARETİ TARAFINDAN HAZIRLANAN KIYMETLİ MADENLER RAPORU:
"Altın haftanın ilk gününde yukarı doğru ivmelenme arzusuyla başlarken, yeni bir zirve kaydedemeden seansı tamamladı. Dünkü seansa 1798 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, 1813 dolar/onsa kadar uzanarak günün en yüksek seviyesini kaydetti. Pandeminin kontrol altına alınamama süreci devam ederken ABD'de günlük vaka sayılarında 60 bin seviyesi aşılmış durumda. Bazı eyaletlerin tekrardan bazı önlemlerini devre alınmaya başlaması, ABD'de ikinci bir tecrit kararı alınma riski de piyasaları tedirgin etmeye başlamış oldu. Altın ise dünkü seansı 1802 dolar/onstan tamamlarken günlük bazda yüzde 0,2 kazançla seansı tamamladı.
MEKSA YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN ANALİZİ:
"XAUUSD Kâr satışları görülüyor. İlk destekler 1.795-1.790 seviyesinde. Bu seviyenin altında sonraki destekler ise 1.790 ve 1.780-1774 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 1.813 ve 1.818 olarak görülüyor. Bu seviyelerin üzerinde sonraki dirençler 1.825-1.830 seviyelerinde bulunuyor. Kâr satışlarına rağmen çıkış trendi korunuyor."
ŞEKER YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN ANALİZİ:
"Dünü artıda tamamlayan altın, bugüne satıcılı başlarken 1795 trend desteğinden dönüş gelebilir. Alımlar artarsa 1810 direncine doğru yükseliş görülebilir. 1795 desteği çalışmaz ise 1786 ikinci destek noktası olarak takip dilebilir. "
GEDİK FOREX TARAFINDAN HAZIRLANAN ANALİZ:
"XAU/USD Ons altın haftanın ilk işlem günü 1797$ ve 1813$ seviyeleri arasında dalgalanarak günü 1802$ seviyesinden kapattı. ABD'de dün bütçe açığı virüs sonrası rekor seviye yükseldi. Çin bazı ABD'li yetkililere yaptırım uygulayacağını duyururken, Güney Çin Denizi ABD ve Çin arasında yeni gerginliğin etkili olmasına neden oldu. Diğer yandan ABD'de günlük vaka sayılarındaki artış rekor seviyelere çıkarken, güvenli liman talebiyle tercih edilen ons altın 1795$ seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor. ABD'de bugün açıklanacak haziran ayına ait TÜFE rakamları ve salgına yönelik gelişmeler ön planda yer alıyor. Sınırlı geri çekilmenin yaşandığı ons altında kısa vadede 1795$ - 1785$ ve 1778$ destek seviyeleri konumunda bulunmaktadır. Tekrar toparlanmanın sağlanmasında 1810$ - 1818$ ve 1828$ direnç seviyeleridir."
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN ANALİZİ:
"XAUUSD… Güvenli Varlık Talebinden Destek Buluyor… Haftanın ilk işlem gününde ABD Çin arasındaki gerginlik gündemde öne çıktı. Çin bazı ABD'nin hamlesine ultimatom olarak bazı ABD'li yetkililere yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. ABD gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Trump yönetimi Çin'in Güney Çin Denizindeki hâkimiyet kurma çabalarını kınadı. Altın bölgesel gerilimler, koronavirüs salgını kaynaklı gelişmeler nedeniyle güvenli varlık talebinden destek buluyor."
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL TARAFINDAN HAZIRLANAN ANALİZ:
"Altında 1800$ altına doğru sınırlı gevşeme Küresel piyasalarda karışık bir tablo var. Virüs devam ettiği için ekonomiler toparlanmakta zorlanıyor. Gelen veriler bunu gösteriyor. Diğer yandan aşı hakkında açıklamalar geliyor. En son ABD'den gelen bir habere göre ilaç üreticileri yaz sonunda aşı üretimine başlayacakları söyleniyor. Diğer yandan, ABD ile Çin arasında tansiyon durulmuyor. Trump yönetimi Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yayılmacı iddialarını reddederek, geçmişte bu gibi konulardaki tarafsız tutumunu bir kenara bıraktı. Bu gelişme iki ülke arasındaki gerilimi daha da tetikliyor. Kısacası bu haberler karşısında piyasada görünüm çok sağlıklı değil. Güvenli limanlara olan talep canlı kalmaya çabalıyor. Zaman zaman altında da gevşeme görebiliyoruz. Ana resimde hala yukarı yönde potansiyeli durduğunu düşünüyoruz. Ancak kısa vadede düşüşler görülebilir. Altın içinde haber akışları takip edilmeli. Teknik Analiz: Ons altında 1800$ seviyesinin altında kalması düşüşün devam etmesi adına izlenmeli. Yeniden yükselmesi için 1800$ üzeri ısrarcı seyrini görmekte fayda var. Geri çekilmelerde ise 1795$, 1792$ ve 1787$ seviyeleri takip edilebilir. Destekler: 1795 / 1792 / 1787 Dirençler: 1800 / 1807 / 1812 "