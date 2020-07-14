SON DAKİKA: Bakan Albayrak'tan çiftçiye müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pancar çiftçilerine yapılacak ödemeler hakkında paylaşımda bulunudu. Bakan Albayrak, "Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ!



600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk.

BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz.

Hayırlı olsun👏👏👏 pic.twitter.com/K3dtsU9C5N — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 14, 2020

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