Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da altını yorumladı!

"LİKİDİTE AZALMASI ALTIN İÇİN İKİNCİ UYARI OLABİLİR"

Erbaş, "ABD ile swap ihtiyacı doğan karşı büyük ülkelerin giderek son 1.5 ayda bu kanalı az kullandığı mesela FED'in bilanço büyüklüğünün 10-12 triyona varmasını düşündüğümüz bir ortamda, 7 trilyon doların altına düştüğü ve dolayısıyla piyasadaki likidenin giderek azaldığı bir döneme görebiliriz. Bu da altın için ikinci uyarı olabilir" dedi.