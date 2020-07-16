Haberler Haberler Haberleri Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da altını yorumladı!

fiyatları ne olacak? düşecek mi? Uzman isimler A Para'da altını yorumladı!

tarafından bulduğu destekle gram geçen hafta 401 lira ile tarihi zirvesini test etti. Yatırımcılar hafta sonuna yaklaşırken " ne", "", "" gibi sorularına yanıt arıyorken Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş ve Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya A Para'da altın fiyatlarını değerlendirdi. Yatırımcılar için kritik altın açıklamaları yapan uzman isimler altın fiyatlarını etkileyen faktörler ışığında değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 16:53 Son Güncelleme: 16.7.2020 17:05 ABONE OL
Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da yorumladı!

" kısa vade de çok hızlı koşmuş dinlenmesi gereken bir varlık mı ya da altın iyi bir momentum yakaladı kolay kolay bundan vazgeçmeyecek mi" sorusunu Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yanıtladı.

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da yorumladı!

Erbaş, için 1795 doların önemine dikkat çekerek, "Bu seviyenin üzerinde kalırsa altının potansiyeli 1900-1920 dolara kadar açık" dedi.

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da yorumladı!

"AŞI GÜVENLİ LİMAN ALTINDAN ÇIKIŞI BAŞLATABİLİR"

Elinde bulunduran fonlarda nispeten sınırlı bir giriş olduğunu bildiren Erbaş, "Yatırımcılar için dikkatli olması gereken bazı gelişmeler var. Eğer aşı bulunması ve seri üretime geçilirse, güvenli liman altından çıkışı başlatabilir" dedi.

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da yorumladı!

"LİKİDİTE AZALMASI ALTIN İÇİN İKİNCİ UYARI OLABİLİR"

Erbaş, "ABD ile swap ihtiyacı doğan karşı büyük ülkelerin giderek son 1.5 ayda bu kanalı az kullandığı mesela FED'in bilanço büyüklüğünün 10-12 triyona varmasını düşündüğümüz bir ortamda, 7 trilyon doların altına düştüğü ve dolayısıyla piyasadaki likidenin giderek azaldığı bir döneme görebiliriz. Bu da için ikinci uyarı olabilir" dedi.

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da yorumladı!

"FAİZLERİN ARTMA BEKLENTİSİ ALTINA YARAMAZ"

için bir üçüncü uyarı olarak uzman isim, "Düşük faiz ortamının piyasa toparlanmasıyla artık sonlandığı ve yavaş yavaş da olsa yukarı yönlü beklentisinin artması olabilir" dedi.

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da yorumladı!

"ALTINA OLAN TALEP 1 YIL DAHA DEVAM EDEBİLİR"

Altının onsunda 1795 seviyesinin kırılmadığı ortamda yukarı yönlü beklentinin korunacağını ifade eden Erbaş, "2008-2011 yılında olduğunu ne olursa olsun bu likidite piyasada kalacak. Önümüzdeki 1 yıl içinde altına olan talebin teknik olarak devam etmesi söz konusu olacak" dedi.

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da yorumladı!

İŞTE ERBAŞ'IN A PARA'DAKİ DİKKAT ÇEKEN ALTIN AÇIKLAMALARI:

Altın neden yükseliyor? Altın fiyatlarını etkileyen faktörler neler?

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da yorumladı!

"ALTIN İYİ BİR YATIRIM ARACI OLARAK PORTFÖYLERDE BULUNMASI GEREKİYOR"

fiyatlarını yorumlayan bir diğer isim Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya oldu. Kaya, A Para'da altın fiyatlarını değerlendirirken dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kaya, altının bu yıl sonuna kadar popülerliğini koruyacağını vurgulayarak, "Altın iyi bir yatırım aracı olarak portföylerde bulunması gerekiyor" dedi.

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da yorumladı!

"MERKEZ BANKALARI BİR YANDAN FONLAR BİR YANDAN TOPLUYOR"

Altının genelde borsalar yükseldiği zaman yükselmediğini ifade eden Kaya, "Ancak son dönemde yatırımcı olarak borsa yükselse bile tercih ediliyor. Merkez bankaları bir yandan fonlar bir yandan topluyor" dedi.

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da yorumladı!

"BORSALARIN BOZULDUĞU DÖNEMDE ALTIN 1900'LERİ GEÇEBİLİR"

Önümüzdeki günlerde borsaların bozulacağı günlerinin geleceğinin altını çizen Kaya, "Borsaların bozulduğu günlerde altının 1900 dolarlı seviyeleri zorladığını ve geçtiğini görebiliriz" dedi.

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da yorumladı!

"GRAM ALTINDA YÖNÜ ONS BELİRLİYOR"

Gram altında yönü belirleyenin şu anda dolar kuru değil olduğunu vurgulayan Kaya, "Ons altının 1850 dolarlı seviyeleri görmesi durumunda gram altının 420-430 liralı seviyelere gitmesi muhtemel.

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da yorumladı!

Uzman isim son olarak şu anda elinde altını olanlar için ise 'TUT' önerisinde bulundu.

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da yorumladı!

İŞTE KAYA'NIN A PARA'DAKİ FLAŞ ALTIN AÇIKLAMALARININ DETAYLARI:

Altın yükselişini sürdürecek mi? Uzman isim yorumladı | Video

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da yorumladı!

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Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimler A Para'da altını yorumladı!
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