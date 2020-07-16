Rusya'nın altın ve döviz rezervleri 4,4 milyar dolar arttı

Rusya'nın altın ve döviz rezervi bir haftada 4,4 milyar dolar artış gösterdi. Rusya Merkez Bankası(CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki hafta 569,8 milyar dolar olan rezervler 574,2 milyar dolara yükseldi.

BİLGİ NOTLARI:

- Altın ve döviz rezervi 2019 yılı sonunda 554,4 milyar dolar seviyesindeydi.

- Haziran ayı sonunda 568,9 milyar dolar olan rezervinin 438,0 milyar doları döviz, 130,8 milyar doları altından oluştu.

- Rusya'nın altın ve döviz rezervi 2008 Ağustos'ta 598,1 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördü.

- Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.