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A Para’da dikkat çeken yorumu: Yeni rekorlar kırılabilir!

Faiz ve döviz getirisinin düşmesi ve artan likidite yatırımcıları alternatif arayışlarına yöneltti. Bu durum altın ile beraber 'a ilgiyi artırdı. Yerli yatırımcı sayısı artışını sürdürürken özellikle yeni yatırımcılar İstanbul konusunda uzman görüşlerini merak ediyor. Işık FX Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirirken dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kavak, pandemi ile ilgili risklerin hafiflemesi durumunda Borsa İstanbul yeni rekorların kırılabileceğini ifade ederek, "Küresel taraftaki gelişmeler takip edilecek" dedi.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 13:56 Son Güncelleme: 17.7.2020 14:05 ABONE OL
A Para’da dikkat çeken borsa yorumu: Yeni rekorlar kırılabilir!

"'da önümüzdeki hafta ne bekliyoruz" sorusunu A Para'da Işık FX Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak yanıtladı.

A Para’da dikkat çeken borsa yorumu: Yeni rekorlar kırılabilir!

"DÜZELTME HAREKETİ GÖRDÜK"

Kavak, geçen hafta küresel taraftaki etkilerde düzeltme hareketi görüldüğünü belirterek, "112.800 seviyelerine kadar gelmiştik. Sonrasında tabi ki 119.000 seviyelerine kadar geldik" dedi.

A Para’da dikkat çeken borsa yorumu: Yeni rekorlar kırılabilir!

"BORSANIN YENİ REKORLARI KIRABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Uzman isim, "'un pandemi ile ilgili risklerin bir miktar hafiflemesi durumunda yeni rekorları kırabileceğini düşünüyorum" açıklamasını yaparken, öncelikle 118.600 seviyesinin üzerinde tutunma sağlanması gerektiğini ifade etti.

A Para’da dikkat çeken borsa yorumu: Yeni rekorlar kırılabilir!

"124.536 REKORUNUN DA TAZELENMESİ SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Kavak, "120.500 seviyesinin geçilmesi durumunda ilerleyen süreçte önce 121.500 sonrada 22 Ocak tarihinde görülen 124.536 rekorunun da tazelenmesi söz konusu olabilir" dedi.

A Para’da dikkat çeken borsa yorumu: Yeni rekorlar kırılabilir!

"VAKA ARTIŞLARI BORSALARI BASKILIYOR"

Uzman isim küresel taraftaki gelişmelerin takip edileceğini vurgulayarak, "Yine korona virüs pandemisinin durumu ki dün itibariyle küresel çapta 249 bin civarında vaka artışıyla rekor kırıldı. ABD'de 73 binin üzerindeki vaka artışı oldu bu da bir rekor. Bunlar bir miktar küresel borsaları baskılayan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

A Para’da dikkat çeken borsa yorumu: Yeni rekorlar kırılabilir!

İŞTE KAVAK'IN A PARA'DA YAPTIĞI BORSA AÇIKLAMALARI:

Kavak: Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılabilir

A Para’da dikkat çeken borsa yorumu: Yeni rekorlar kırılabilir!
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A Para’da dikkat çeken borsa yorumu: Yeni rekorlar kırılabilir!
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