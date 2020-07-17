A Para’da dikkat çeken borsa yorumu: Yeni rekorlar kırılabilir!

"VAKA ARTIŞLARI BORSALARI BASKILIYOR"

Uzman isim küresel taraftaki gelişmelerin takip edileceğini vurgulayarak, "Yine korona virüs pandemisinin durumu ki dün itibariyle küresel çapta 249 bin civarında vaka artışıyla rekor kırıldı. ABD'de 73 binin üzerindeki vaka artışı oldu bu da bir rekor. Bunlar bir miktar küresel borsaları baskılayan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor" dedi.