A Para’da dikkat çeken borsa yorumu: Yeni rekorlar kırılabilir!

"Borsa İstanbul'da önümüzdeki hafta ne bekliyoruz" sorusunu A Para'da Işık FX Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak yanıtladı.
"DÜZELTME HAREKETİ GÖRDÜK"
Kavak, geçen hafta küresel taraftaki etkilerde düzeltme hareketi görüldüğünü belirterek, "112.800 seviyelerine kadar gelmiştik. Sonrasında tabi ki 119.000 seviyelerine kadar geldik" dedi.
"BORSANIN YENİ REKORLARI KIRABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Uzman isim, "Borsa İstanbul'un pandemi ile ilgili risklerin bir miktar hafiflemesi durumunda yeni rekorları kırabileceğini düşünüyorum" açıklamasını yaparken, öncelikle 118.600 seviyesinin üzerinde tutunma sağlanması gerektiğini ifade etti.
"124.536 REKORUNUN DA TAZELENMESİ SÖZ KONUSU OLABİLİR"
Kavak, "120.500 seviyesinin geçilmesi durumunda ilerleyen süreçte önce 121.500 sonrada 22 Ocak tarihinde görülen 124.536 rekorunun da tazelenmesi söz konusu olabilir" dedi.
"VAKA ARTIŞLARI BORSALARI BASKILIYOR"
Uzman isim küresel taraftaki gelişmelerin takip edileceğini vurgulayarak, "Yine korona virüs pandemisinin durumu ki dün itibariyle küresel çapta 249 bin civarında vaka artışıyla rekor kırıldı. ABD'de 73 binin üzerindeki vaka artışı oldu bu da bir rekor. Bunlar bir miktar küresel borsaları baskılayan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor" dedi.
İŞTE KAVAK'IN A PARA'DA YAPTIĞI BORSA AÇIKLAMALARI:
Kavak: Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılabilir