New York Fed Başkanı Williams: Faizleri artırmayı düşünecek zaman yok

New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınının yol açtığı hasarı düzeltmesinin birkaç yıl alabileceğini ve henüz faizleri artırmayı düşünme zamanı olmadığını söyledi.

Yahoo Finance'ye verdiği demeçte, "Şu an, kakışı veya normalleşmeyi düşünme zamanı değil" diye konuşan Williams, ekonominin "çok derin çukurdan" çıkması biraz zaman alabilir. Tam gücümüze geri dönmek için önümüzde uzun bir yol var" diye konuştu. Ekonomide toparlanmanın, koronavirüs vakalarının arttığı eyaletlerde durmaya başladığını belirten Willimas, vaka sayısındaki artış trendinin insanların lokantalara gidişlerini ve diğer aktivitelerini kesmelerine yol açtığını belirtti. Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefinin devam ettiğini tekrarlayan Williams, "Burada hedefimiz enflasyon yüzde 2 seviyesine çıpalamak. Ancak bunu yapmak söylemekten daha zor. Global vaziyete, çok düşük faiz oranlarının enflasyonu yükseltmek için gerekli gevşemeyi ve teşviği sağlama kabiliyeti sınırlı" diye konuştu. Williams ayrıca, getiri eğrisi kontrolünün ancak Fed'in ileri dönük yönlendirmelerinin arzu edilen kadar etkin olmaması halinde kullanılabileceğini ifade etti.

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