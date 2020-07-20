Euroclear Bank ile MKK arasında önemli anlaşma! Yatırım yapmayı kolaylaştıracak

30 trilyon avronun üzerinde saklama büyüklüğüyle dünyanın en büyük saklama kuruluşu olan Euroclear Bank ile MKK arasında yabancı yatırımcının Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasalarında yatırım yapmasını kolaylaştıracak bir bağlantı kuruldu.

MMK, yabancı yatırımcılar dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm sermaye piyasası araçlarının kaydını tutuyor ve saklamasını yapıyor. Yurt içinde işlem yapan yabancı yatırımcıların da MKK'da hesabının bulunması gerekiyor.

YABANCI YATIRIMCIYA BÜYÜK KOLAYLIK

Yapılan anlaşmayla Euroclear Bank, MKK'da kendi adına açtığı "Omnibus" tipi hesap ile bütün müşterilerine tek tek ayrı hesap açmak yerine bütün işlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleştirebilecek. Anlaşma, yabancı yatırımcının borçlanma piyasalarında işlem yapmasını çok daha kolay hale getirecek. Kurulan hesap ilişkisiyle DİBS piyasaları, yabancı yatırımcıların doğrudan erişimine daha elverişli hale gelecek.

14 TEMMUZ'DA BAŞLADI

14 Temmuz itibarıyla MKK üyeliği hayata geçirilen Euroclear Bank, bugün itibarıyla da yabancı kurumsal ve fon müşterileri için MKK nezdinde açmış olduğu "Omnibus" tipte saklama hesabı üzerinden işlemlerine başladı.

Bu hesapla birlikte, Euroclear Bank'ın yabancı kurumsal ve yabancı fon müşterileri, Türk Lirası, dolar, avro ve altın cinsi DİBS'ler ile kira sertifikalarını alıp satabilecek. Kurulan doğrudan bağlantıyla Türkiye'ye daha önce yatırım yapmamış yatırımcıların borçlanma araçları piyasalarına çekilmesi amaçlanıyor. Yerli menkul kıymetlerin uluslararası fon portföylerinde ve endekslerde daha yüksek oranlarda tutulmasının da önü açılacak.

Ayrıca, Euroclear'ın saklama özelliği sayesinde DİBS'lerin uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti de artacak. Kurulan hesap bağlantısıyla Türkiye'nin sermaye piyasaları, uluslararası finansal piyasalarla entegrasyonu üst düzeye ulaşacak.

Euroclear Bank ile yeni yatırımcıları çekeceğiz