Merkez Bankası yeniden VİOP’ta işlemlere başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün yeniden Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) Döviz kontratlarında işlem gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bloomberght'de yer alan habere göre, TCMB dolar-lira sözleşmelerinde üç değişik vadede kısa pozisyon açtı. Banka Ağustos 2020 vadeli döviz kontratında 4.002 adet, Ekim 2020'de 32.531 adet ve Aralık 2020'de 1.477 adet satış gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu işlemler vade tarihindeki uzlaşma fiyatı ile işlem fiyatı arasındaki fark üzerinden oluşacak kar veya zararın nakdi uzlaşmasıyla son bulacak. Her iki taraf arasında herhangi bir döviz transfer işlemi gerçekleşmeyecek. Dolayıyla TL üzerinden nakdi uzlaşma olması TCMB'nin döviz rezervlerinden eksilmesine yol açmayacak.

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