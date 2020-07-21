SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan flaş borsa ve dolar kuru açıklaması!

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2'nci yılının değerlendirme toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"SPEKÜLATİF KUR SALDIRILARINA KARŞI ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ"
Hazine ve Maliye alanı en çok mücadele ettiğimiz alan. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası ülkemiz çok sayıda küresel spekülatif saldırılarla karşı karşıya kaldı. Bu spekülatif saldırılara karşı önlemlerimizi alıyoruz.
"SWAP PİYASASINDAKİ ÖNLEMLER İLE ART NİYETLİ GİRİŞİMLERİ SINIRLADIK"
Orta Vadeli Programı, Yeni Ekonomi Programı olarak kurguladık. Swap piyasasındaki önlemler ile art niyetli girişimleri sınırladık. Enflasyon-Kur-Faiz sarmalına karşı tedbirleri geliştirdik. Sektörlere karşı sağladığımız finansman destekleri ile ÖTV ve KDV indirimleri yaptık.
"BORSADAKİ KULLANICI SAYISINI 1.5 MİLYONA ÇIKARDIK"
BİST çatısı altında Türk Lirası referans faizi dönemini başlattık. Yüzde 24'lere çıkan politika faizini, yüzde 8,25'e kadar gerilettik. Spekülatif ataklarla yüzde 25'in üzerine çıkan enflasyonu tek hanelere indirdik. Tarihin en uygun faiz oranı ile ev ve araç kredisini kullanıma sunduk. Yurt dışındaki vatandaşlarımız için dövizle emeklilik sistemi kurduk. BİST'in verdiği güvenle borsadaki kullanıcı sayısını 1.5 milyona çıkardık.
"EXİMBANK 90.2 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİ"
Vergi kaçağı ile mücadele için Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nü kurduk. İhracatta son 2 yılda yüzde 6.5 artış göstermiştir. Dış ticaretimiz azalmıştır. İhracata yönelik mevcut ve yeni destek paketleri ile ihracatçılara 6.1 milyar TL destek sağladık. Eximbank 90.2 milyar lira tutarında destek verdi. İhracatın daha geniş tabana yayılması için pek çok projeyi hayata geçirdik.
Son 2 yılda 6.2 milyar lira değerinde kaçak eşya yakalandı.
"YERLİ OTOMOBİL FABRİKAMIZIN TEMELİNİ ATTIK"
Yerli otomobili hayalini hayata geçiriyoruz. 2019'un son günlerinde milletimizin taktirine sunduğumuz Türkiye'nin otomobili için fabrikanın temelini attık. İnşallah 2022'de banttan inecek. Ülkedeki şarj altyapısını genişleterek, ülkemizin ülke içinde her yerde kullanılabilmesini sağlayacağız. Milli YHT'yi de kısa sürede raylar ile buluşturmayı hedefliyoruz. Planlı sanayileşme politikamız kapsamında 7 ayrı OSB projemizi tamamlamıştı.
Bu yılın ilk yarısında Konya teknoloji ve Toros teknoloji bölgelerini ilan ettik. Ceyhan-Filyos-Karapınar endüstri bölgesinde inşallah yılın ikinci yarısında yatırımların başlamasını bekliyoruz.
Girişimlerimiz ile 62 bin yeni işletme kuruldu. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz AR-GE'nin meyvelerini toplamaya başladık. Kocaeli'den İzmir'e bir teknoloji koridoru kuruyoruz. Alanında öncü üst düzey 127 araştırmacıyı ülkemize getirdik. Son 2 yılda 79 gencimiz Uluslararası Bilim Organizasyonu'ndan 105 madalya ile döndü. Geleceğin teknoloji yıldızları projemiz kapsamında başlattığımız Dene-Yap çalışmamız kapsamında 81 ilde 100 atölyede 50 bin gencimizi yetiştireceğiz.
"YERLİ SOLUNUM CİHAZLARI İLE ÜLKEMİZ VE DÜNYAYA NEFES OLDUK"
Sanayi ve Teknoloji'ye geliyorum. 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'ni açıkladık. Sağlık alanında yenilikçi ürünler geliştirdik. Rekabetimizi ortaya koyduk. Yerli solunum cihazımız ile ülkemize ve dünyaya nefes olduk. Sanayileşme ve milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz için komitemizi kuruyoruz.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2'nci yılının değerlendirme toplantısındaki o açıklamaları:
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılını değerlendirdi | Video