SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan flaş borsa ve dolar kuru açıklaması!

"EXİMBANK 90.2 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİ"

Vergi kaçağı ile mücadele için Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nü kurduk. İhracatta son 2 yılda yüzde 6.5 artış göstermiştir. Dış ticaretimiz azalmıştır. İhracata yönelik mevcut ve yeni destek paketleri ile ihracatçılara 6.1 milyar TL destek sağladık. Eximbank 90.2 milyar lira tutarında destek verdi. İhracatın daha geniş tabana yayılması için pek çok projeyi hayata geçirdik.

Son 2 yılda 6.2 milyar lira değerinde kaçak eşya yakalandı.