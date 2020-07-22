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Altında rekor haftası! fiyatları neden yükseliyor?

Dolar dar bantta sıkıştı. Volatilitesi düştü. Hal böyle olunca fiyatlarında yön, altının fiyatlarının eğilimine göre belirleniyor. Piyasalarda dün altının onsu 1843 dolar ile 9 yılın zirvesine giderken gram fiyatı 405,5 lira ile tarihi zirvesini yenilemişti. Bugün altının onsu 1866 dolara yükselirken gram altın buradan gelen rüzgarla 409,9 liraya kadar yükseldi.

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Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:46 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:56 ABONE OL
Altında rekor haftası! Altın fiyatları neden yükseliyor?

Koronavirüs pandemi süreci en çok fiyatlarına yarıyor. Özellikle dünyanın büyük ekonomilerinden ABD'de artan vaka sayısı risk sevmeyen riskten kaçan yatırımcıyı güvenli liman etiketine sahip altına yönlendirmeye devam ediyor.

Altında rekor haftası! Altın fiyatları neden yükseliyor?

SON DÖNEMDE DOLAR KURU ALTIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ YİTİRDİ

Dolar kurunun 6,83-6,86 civarında dar bantta sıkışarak altında şu an için belirleyici özelliğini yitirmesi gözleri tarafına çevirdi. Altının onsunda 1866 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.

Altında rekor haftası! Altın fiyatları neden yükseliyor?

410 LİRA SINIRINDAN DÖNDÜ

409,9 lirayı test ederek yeni tarihi zirvesini gördü. Kredi faizlerinin düştüğü piyasada bol paranın olduğu şu dönemde, özellikle alternatif yatırım araçlarının getirilerinden mevduat faizinin düşmesi talebini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü hareketlere sebebiyet veriyor.

Altında rekor haftası! Altın fiyatları neden yükseliyor?

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

  • Güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından destekleniyor.
  • Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite yaratmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yarıyor.
  • Artan likiditenin bir kısmı da borsalara kayıyor. Küresel düzeyde hisse senedi piyasaları özellikle teknoloji şirketleri önderliğinde rekorlara imza attı.
  • Koronavirüs vaka sayılarındaki artış (Özellikle ABD'de) güvenli liman talebini artırıyor.
  • Düşük faiz yatırımcıya enflasyonun altında negatif reel getiri sağlıyor. Bu durum risk sevmeyen yatırımcıyı altına yönlendiriyor.
Altında rekor haftası! Altın fiyatları neden yükseliyor?

onsunda tarihi zirve 1921 dolarla 2011 yılında gerçekleşti. Dünyaca ünlü ABD'li dev Citigroup'a göre ABD Doları cinsinden altının gelecek 6-9 ay içerisinde rekor kırması beklenir. Banka, altında özellikle yılın ikinci yarısında 'yüzde 30' ihtimalle altının onsunu 2000 doları aşmasını bekliyor.

Altında rekor haftası! Altın fiyatları neden yükseliyor?

Citigroup analistlerinin üçüncü çeyrek emtia görünümü raporunda altındaki yükselişin nedeni "Genişleyici para politikası, düşük reel faizler, rekor ETF girişleri ve varlıklarına talebin artması yükselişi destekleyen unsurlar" olarak açıklandı.

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Altında rekor haftası! Altın fiyatları neden yükseliyor?
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