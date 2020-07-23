Moody's: Gelişmekte olan piyasa eurobond ihracı rekor seviyeleri test edebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, koronavirüs salgınının devam eden etkisine rağmen, gelişmekte olan piyasa eurobond ihracının bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesini test etme yolunda olduğunu bildirdi.

Yüksek nota sahih hükümetlerin ve şirketlerin refinansman ve yeni fon temini için finansal şartların normalleşmesinin avantajını kullanmakta olduklarını belirten Moody's Başkan Yardımcısı Rahul Ghosh, "Yatırım yapılabilir seviyede nota sahip borçlanma kağıdı ihraccıları gelişmekte olan piyasa yabancı para cinsinden tahvil aktivitesine dönüş yapıyorlar.

Tüm ihraccılar daha olumlu finansal şartlardan ve uluslararası sermaye piyasalarına erişimden yararlanamayacaklar. Zayıf kredi kalitesi olanlar için zorlu ortam sürecek" diye konuştu. Moody's verilerine göre gelişmekte olan piyasa eurobond ihracı ilk 6 ayda 343 milyar dolar oldu. İlk 6 aydaki bu ihracın yüzde 34'ü Orta Doğu ülkeleri tarafından yapıldı.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 23/07/2020