SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

2020 YILININ BAŞINDA ONS ALTIN 1510 DOLAR GRAM ALTIN 290 LİRAYDI
Altın fiyatları özellikle 2018 yılının son aylarında yükseliş trendine girdi. Ons altın 2018 son aylarında 1220 dolarlı seviyelerde yer alıyordu. Bu noktadan sonra yükseliş trendi içerisine giren ons altın 2020 yılına Çin'de başlayan Covid-19 salgınıyla beraber 1510 doları aşarak başladı. Gram altın ise bu tarihte 290 lira civarında dalgalanıyordu.
Vaka sayılarının artması ve salgının önce İran ve Avrupa'da baş göstermesi ardından diğer ülkelere yayılması dünya piyasalarında güvenli liman etiketine sahip altın talebini artırdı.
PANDEMİ SÜRECİ EN ÇOK ALTIN FİYATLARINA YARADI
Koronavirüs pandemi süreci en çok altın fiyatlarına yarıyor. Özellikle dünyanın büyük ekonomilerinden ABD'de artan vaka sayısı risk sevmeyen riskten kaçan yatırımcıyı güvenli liman etiketine sahip altına yönlendirmeye devam ediyor.
Altın fiyatları Covid-19 sürecinden en çok etkilenen piyasaların başında geliyor. Son dönemde dünyada artan vaka sayılarının özellikle sonbaharda yeni bir dalga gelebileceği endişelerini artırdı.
DOLAR/TL ALTIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ YİTİRDİ
Gram altın fiyatlarında yönün tayini için önemli bir belirteç olan Dolar/TL'nin 6,83-6,86 civarında dar bantta sıkışarak altında şu an için belirleyici özelliğini yitirmesi gözleri ons tarafına çevirdi.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN FLAŞ BİR AÇIKLAMA GELDİ
Covid-19 vaka sayılarında dünyada 15 milyon düzeyi aşılırken, dünyanın belli bölgelerinde vaka sayıları ve ölüm oranları rekor düzeye çıktı. Hindistan, Avustralya ve Arjantin başta olmak üzere bir çok ülkede rekorlar kırıldı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD ise en çok vaka görülen ülke olmayı sürdürdü.
Öte yandan Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, salgının yeniden artış göstermesiyle ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı. DSÖ'nün acil durum programından sorumlu ismi Mike Ryan, "Avrupa'nın güneyi ve Balkanlar'daki vaka sayısındaki korkutan artış devam ediyor. Açıkçası Amerika yani kuzey, orta ve güney bölgeleri salgının merkez üssü. Fakat Afrika'da da hastalığın hız kazanmaya başladığını görüyoruz" dedi.
GRAM ALTIN FİYATLARI BİR KEZ DAHA TARİHİ ZİRVESİNİ TAZELEDİ
Vaka sayıları artıkça piyasalarda bulunan bol likidite güvenli liman etiketine sahip altına kayıyor. Son olarak altının onsunda 1876 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, gram altın fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.
GRAM ALTININ YIL BAŞINDAN BU YANA GETİRİSİ YÜZDE 42'Yİ AŞTI
Gram altın 413,1 lirayı test ederek yeni tarihi zirvesini test etmiş oldu. Kredi faizlerinin düştüğü piyasada bol paranın olduğu şu dönemde, özellikle alternatif yatırım araçlarının getirilerinden mevduat faizinin düşmesi altın talebini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü hareketlere sebebiyet veriyor.
Gram altın 2020 yılının başından itibaren yaklaşık yüzde 42 kazanç getirirken, ons altın tarafında bu oran yüzde 24 olarak göze çarptı.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
CITI: ONS ALTIN 2000 DOLARI GÖREBİLİR
Altın onsunda tarihi zirve 1921 dolarla 2011 yılında gerçekleşti. Dünyaca ünlü ABD'li dev Citigroup'a göre ABD Doları cinsinden altının gelecek 6-9 ay içerisinde rekor kırmasını bekliyor. Banka, altında özellikle yılın ikinci yarısında 'yüzde 30' ihtimalle ons altın fiyatlarının 2000 doları aşmasını muhtemel görüyor.
Citigroup analistlerinin üçüncü çeyrek emtia görünümü raporunda altındaki yükselişin nedeni "Genişleyici para politikası, düşük reel faizler, rekor ETF girişleri ve altın varlıklarına talebin artması yükselişi destekleyen unsurlar" olarak açıklandı.