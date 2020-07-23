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! rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

haberi: Geçen hafta Cuma günü 399 lira civarında günü tamamlayan fiyatları yeni haftayla beraber adeta uçuşa geçti. ise son olarak 1876 lirayı görerek son 9 yılın rekorunu haftanın dördüncü işlem gününde de yenileyerek 2011 yılında gördüğü tarihi zirvesi olan 1921 dolar seviyesine adım adım yaklaşmayı sürdürdü. Dolar/TL yaklaşık bir buçuk aydır 6,83-6,86 lira civarında dar bantta sıkıştı. Volatilitesi düştü. Hal böyle olunca gram , ons altın tarafından gelen rüzgarlarla yön buluyor. Ons altın tarafından gelen yükseliş rüzgârı gram altın fiyatlarını 413 liraya kadar yükselterek bir kez daha zirve seviyesinin tazelenmesinde etkili oldu. Bu seviye şimdilik gram altının yeni tarihi zirvesi olarak dikkat çekiyor. Yatırımcılar, haftanın dört gününde de rekor kıran altında araştırmalarını sıklaştırarak "Altın fiyatları neden yükseliyor", "", "", "Altını olan ne yapmalı" gibi sorularına yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatlarındaki yükselişin nedenleri ve beklentiler...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 08:50 Son Güncelleme: 23.7.2020 09:17 ABONE OL
SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

2020 YILININ BAŞINDA ONS ALTIN 1510 DOLAR GRAM ALTIN 290 LİRAYDI

özellikle 2018 yılının son aylarında yükseliş trendine girdi. 2018 son aylarında 1220 dolarlı seviyelerde yer alıyordu. Bu noktadan sonra yükseliş trendi içerisine giren ons altın 2020 yılına Çin'de başlayan Covid-19 salgınıyla beraber 1510 doları aşarak başladı. ise bu tarihte 290 lira civarında dalgalanıyordu.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

Vaka sayılarının artması ve salgının önce İran ve Avrupa'da baş göstermesi ardından diğer ülkelere yayılması dünya piyasalarında güvenli liman etiketine sahip altın talebini artırdı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

PANDEMİ SÜRECİ EN ÇOK ALTIN FİYATLARINA YARADI

Koronavirüs pandemi süreci en çok altın fiyatlarına yarıyor. Özellikle dünyanın büyük ekonomilerinden ABD'de artan vaka sayısı risk sevmeyen riskten kaçan yatırımcıyı güvenli liman etiketine sahip altına yönlendirmeye devam ediyor.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

Covid-19 sürecinden en çok etkilenen piyasaların başında geliyor. Son dönemde dünyada artan vaka sayılarının özellikle sonbaharda yeni bir dalga gelebileceği endişelerini artırdı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

DOLAR/TL ALTIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ YİTİRDİ

fiyatlarında yönün tayini için önemli bir belirteç olan Dolar/TL'nin 6,83-6,86 civarında dar bantta sıkışarak altında şu an için belirleyici özelliğini yitirmesi gözleri ons tarafına çevirdi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN FLAŞ BİR AÇIKLAMA GELDİ

Covid-19 vaka sayılarında dünyada 15 milyon düzeyi aşılırken, dünyanın belli bölgelerinde vaka sayıları ve ölüm oranları rekor düzeye çıktı. Hindistan, Avustralya ve Arjantin başta olmak üzere bir çok ülkede rekorlar kırıldı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD ise en çok vaka görülen ülke olmayı sürdürdü.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

Öte yandan Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, salgının yeniden artış göstermesiyle ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı. DSÖ'nün acil durum programından sorumlu ismi Mike Ryan, "Avrupa'nın güneyi ve Balkanlar'daki vaka sayısındaki korkutan artış devam ediyor. Açıkçası Amerika yani kuzey, orta ve güney bölgeleri salgının merkez üssü. Fakat Afrika'da da hastalığın hız kazanmaya başladığını görüyoruz" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

GRAM ALTIN FİYATLARI BİR KEZ DAHA TARİHİ ZİRVESİNİ TAZELEDİ

Vaka sayıları artıkça piyasalarda bulunan bol likidite güvenli liman etiketine sahip altına kayıyor. Son olarak altının onsunda 1876 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

GRAM ALTININ YIL BAŞINDAN BU YANA GETİRİSİ YÜZDE 42'Yİ AŞTI

413,1 lirayı test ederek yeni tarihi zirvesini test etmiş oldu. Kredi faizlerinin düştüğü piyasada bol paranın olduğu şu dönemde, özellikle alternatif yatırım araçlarının getirilerinden mevduat faizinin düşmesi altın talebini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü hareketlere sebebiyet veriyor.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

2020 yılının başından itibaren yaklaşık yüzde 42 kazanç getirirken, tarafında bu oran yüzde 24 olarak göze çarptı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

  1. Güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından destekleniyor.
  2. Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite yaratmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yarıyor.
  3. Artan likiditenin bir kısmı da borsalara kayıyor. Küresel düzeyde hisse senedi piyasaları özellikle teknoloji şirketleri önderliğinde rekorlara imza attı.
  4. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış (Özellikle ABD'de) güvenli liman talebini artırıyor.
  5. Düşük faiz yatırımcıya enflasyonun altında negatif reel getiri sağlıyor. Bu durum risk sevmeyen yatırımcıyı altına yönlendiriyor.
  6. Altın destekli borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, yatırımcıların güvenli liman aramaları ile birlikte yükseliyor.
SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

CITI: ONS ALTIN 2000 DOLARI GÖREBİLİR

Altın onsunda tarihi zirve 1921 dolarla 2011 yılında gerçekleşti. Dünyaca ünlü ABD'li dev Citigroup'a göre ABD Doları cinsinden altının gelecek 6-9 ay içerisinde rekor kırmasını bekliyor. Banka, altında özellikle yılın ikinci yarısında 'yüzde 30' ihtimalle fiyatlarının 2000 doları aşmasını muhtemel görüyor.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

Citigroup analistlerinin üçüncü çeyrek emtia görünümü raporunda altındaki yükselişin nedeni "Genişleyici para politikası, düşük reel faizler, rekor ETF girişleri ve altın varlıklarına talebin artması yükselişi destekleyen unsurlar" olarak açıklandı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

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SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?
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