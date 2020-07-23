SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi?

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN FLAŞ BİR AÇIKLAMA GELDİ

Covid-19 vaka sayılarında dünyada 15 milyon düzeyi aşılırken, dünyanın belli bölgelerinde vaka sayıları ve ölüm oranları rekor düzeye çıktı. Hindistan, Avustralya ve Arjantin başta olmak üzere bir çok ülkede rekorlar kırıldı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD ise en çok vaka görülen ülke olmayı sürdürdü.