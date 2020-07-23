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| Bakan müjdeyi verdi: O borçlar 3 ay ertelendi

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının 3 ay boyunca ertelendiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 12:58 Son Güncelleme: 23.7.2020 13:09 ABONE OL
Son dakika | Bakan Berat Albayrak müjdeyi verdi: O borçlar 3 ay ertelendi

Son dakika haberi... Corona virüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın Halkbank'tan aldıkları ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ. Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN!" dedi.

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Son dakika | Bakan Berat Albayrak müjdeyi verdi: O borçlar 3 ay ertelendi
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