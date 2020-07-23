Son dakika | Bakan Berat Albayrak müjdeyi verdi: O borçlar 3 ay ertelendi

Son dakika haberi... Corona virüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın Halkbank'tan aldıkları ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ. Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN!" dedi.