ABD Başkanı Donald Trump: Çin ile ticaret anlaşması bana çok daha az şey ifade ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşmasını şu anda kendisinie "çok daha az şey" ifade ettiğini söyledi. Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Çin'in son günlerde ABD'den "rekor" miktarda mısır alımı yaptığını da öne sürdü.

Trump, Çin'i koronavirüsün dünyaya yayılmasından sorumlu tutmaya da devam ederek, Çinli yetkililerin bu salgının yayılmasına izin verdiklerini ifade etti.

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