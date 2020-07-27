Haberler Haberler Haberleri Son dakika haberi : Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları yorum ve analizleri…

Son dakika haberi : Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları yorum ve analizleri…

Son dakika haberi… Altın fiyatları Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde yeni haftada da hız kesmeyerek başladı. fiyatları, 1944 doları test ederek, 2011 yılında gördüğü 1921 dolar tarihi seviyesini geride bırakarak, şimdilik yeni zirvesini belirlemiş oldu. fiyatları ise ons altın fiyatlarından gelen destekle 428 liraya kadar yükseldi. Gram altın fiyatları normalde Dolar/TL ve ons altın fiyatlarındaki hareket ve fiziki altın talebine göre yön buluyordu. Dolar kurunun yaklaşık 2 aydır düşük volatilite ile 6,83-6,86 lira seviyesinde hareket etmesi ve gram altın fiyatları için gözlerin ons tarafına çevrilmesine neden oldu. Türk halkının en çok tercih ettiği yatırım aracının altın olmasından dolayı ve son günlerde altının soluksuz yükselişi, altın fiyatlarının en çok merak edilen konular arasında yer almasını sağladı. Altın fiyatlarındaki yükselişin nedenleri, son gelişmeler ve uzman yorumları haberin detayında...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 10:13 Son Güncelleme: 27.7.2020 11:05 ABONE OL
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları yorum ve analizleri…

Altın fiyatları geçen hafta boyunca rekora doymadı. Altın fiyatları ons tarafında 2011 yılında 1921 doları görerek tarihi zirvesini görmüştü. geçen hafta 1906 dolar ile tarihi zirvesine bir adım daha yaklaşırken, fiyatları ise ons tarafından gelen rüzgarla bugün 419,9 lirayı görerek yeni tarihi zirvesini belirlemişti.

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları yorum ve analizleri…

YÜKSELİŞ GEÇEN HAFTA HIZLANDI

Altın fiyatları geçen hafta boyunca rekora doymadı. Altın fiyatları ons tarafında 2011 yılında 1921 doları görerek tarihi zirvesini görmüştü. geçen hafta 1906 dolar ile tarihi zirvesine bir adım daha yaklaşırken, fiyatları ise ons tarafından gelen rüzgarla bugün 419,9 lirayı görerek yeni tarihi zirvesini belirlemişti.

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları yorum ve analizleri…

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN KENDİ TARİHLERİNİN ZİRVELERİNİ GÖRDÜ

Altın fiyatları Kurban Bayramı Haftası'na yeni tarihi zirvesine oturarak başladı. fiyatları, 1944 doları test ederek, 2011 yılında gördüğü 1921 dolar tarihi seviyesini geride bıraktı. fiyatları ise ons altın fiyatlardan gelen destekle 428 lirayı görerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı.

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları yorum ve analizleri…

DOLAR KURU ALTIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ YİTİRDİ

Bilindiği üzere fiyatlarında , fiziki altın talebi ve dolar kuru etkili oluyor. Dolar kuru son dönemde 6,83-6,86 lira civarında dar bantta sıkıştı. Volatilitesi giderek azaldı. Hal böyle olunca gram altın fiyatları, ons altın tarafından gelen rüzgarlarla yönünü belirliyor…

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları yorum ve analizleri…

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

  1. Güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından destekleniyor.
  2. Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite yaratmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yarıyor.
  3. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış (Özellikle ABD'de) güvenli liman talebini artırıyor.
  4. ABD-Çin artan gerginliğiyle piyasa risklerinin artması güvenli liman etiketli altına talebi artırıyor.
  5. Düşük faiz yatırımcıya enflasyonun altında negatif reel getiri sağlıyor. Bu durum risk sevmeyen yatırımcıyı altına yönlendiriyor.
  6. Altın destekli borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, yatırımcıların güvenli liman aramaları ile birlikte yükseliyor.
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları yorum ve analizleri…

UZMANLAR ALTIN FİYATLARINI YORUMLADI

Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"Bu haftaya da alıcılı başlayan altın 1944'ü görerek tarihi rekorunu kırdı. ABD-Çin geriliminin artarak devam etmesi altına olan talebi daha da artırıyor. 1944 seviyesinin ilk direnç olarak izleneceği altında bu alımlar devam ederse 1965 ikinci direnç olarak belirlenebilir. Satışların başlaması halinde ise sırasıyla 1900 ve 1875 destekleri test edilmek istenebilir."

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları yorum ve analizleri…

Alan Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"XAUUSD… Altının Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı… Koronavirüs salgını ekonomik büyüme kaynaklı endişeleri canlı tutarken güvenli varlık talebine destek oluyor. Alternatif getirilerdeki düşüş, global bazda zayıflayan dolar ve ABD Çin gerilimi altının ons fiyatına destek sağlıyor. 1,944 $ seviyesini test eden altının ons fiyatı bir miktar gerilerken 1,934 $ seviyelerinde işlem görüyor.

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları yorum ve analizleri…

"ZAMAN ZAMAN KAR SATIŞLARININ GELMESİ GEREKİYOR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendirirken yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptı. Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen gelişmeleri yorumladı. Memiş, "Hadi 2000 doları gördük. Hadi 2020 doları gördük. Peki bu kadar hızlı yükselişten sonra bu altın fiyatları nereye gidecek? Bu altın fiyatları düzeltme hareketi yapmadan, bu altın fiyatları kar satışları yapmadan ya da bu ülkeler bu altınları satmadan nasıl ekonomilerini sürdürecek. Bana mantıklı gelmiyor" dedi.

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları yorum ve analizleri…

Uzman isim Memiş, kredi alarak bile altına girenlerin olduğunu belirterek "Piyasa yatırımcıların kazanacağı bir piyasaysa mutlaka kar satışlarının da gelmesi gerekiyor" dedi.

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları yorum ve analizleri…

İŞTE MEMİŞ'İN A PARA'DAKİ KRİTİK ALTIN YORUMLARI:

Altın rekorları sevdi! Peki altına kar satışı gelir mi? Uzman isimden A Para'da kritik altın yorumları!

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Son dakika haberi : Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları yorum ve analizleri…
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