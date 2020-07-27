Son dakika haberi : Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları yorum ve analizleri…

Altın fiyatları geçen hafta boyunca rekora doymadı. Altın fiyatları ons tarafında 2011 yılında 1921 doları görerek tarihi zirvesini görmüştü. Ons altın geçen hafta 1906 dolar ile tarihi zirvesine bir adım daha yaklaşırken, gram altın fiyatları ise ons tarafından gelen rüzgarla bugün 419,9 lirayı görerek yeni tarihi zirvesini belirlemişti.
YÜKSELİŞ GEÇEN HAFTA HIZLANDI
Altın fiyatları geçen hafta boyunca rekora doymadı. Altın fiyatları ons tarafında 2011 yılında 1921 doları görerek tarihi zirvesini görmüştü. Ons altın geçen hafta 1906 dolar ile tarihi zirvesine bir adım daha yaklaşırken, gram altın fiyatları ise ons tarafından gelen rüzgarla bugün 419,9 lirayı görerek yeni tarihi zirvesini belirlemişti.
ONS ALTIN VE GRAM ALTIN KENDİ TARİHLERİNİN ZİRVELERİNİ GÖRDÜ
Altın fiyatları Kurban Bayramı Haftası'na yeni tarihi zirvesine oturarak başladı. Ons altın fiyatları, 1944 doları test ederek, 2011 yılında gördüğü 1921 dolar tarihi seviyesini geride bıraktı. Gram altın fiyatları ise ons altın fiyatlardan gelen destekle 428 lirayı görerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı.
DOLAR KURU ALTIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ YİTİRDİ
Bilindiği üzere gram altın fiyatlarında ons altın, fiziki altın talebi ve dolar kuru etkili oluyor. Dolar kuru son dönemde 6,83-6,86 lira civarında dar bantta sıkıştı. Volatilitesi giderek azaldı. Hal böyle olunca gram altın fiyatları, ons altın tarafından gelen rüzgarlarla yönünü belirliyor…
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
UZMANLAR ALTIN FİYATLARINI YORUMLADI
Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:
"Bu haftaya da alıcılı başlayan altın 1944'ü görerek tarihi rekorunu kırdı. ABD-Çin geriliminin artarak devam etmesi altına olan talebi daha da artırıyor. 1944 seviyesinin ilk direnç olarak izleneceği altında bu alımlar devam ederse 1965 ikinci direnç olarak belirlenebilir. Satışların başlaması halinde ise sırasıyla 1900 ve 1875 destekleri test edilmek istenebilir."
Alan Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:
"XAUUSD… Altının Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı… Koronavirüs salgını ekonomik büyüme kaynaklı endişeleri canlı tutarken güvenli varlık talebine destek oluyor. Alternatif getirilerdeki düşüş, global bazda zayıflayan dolar ve ABD Çin gerilimi altının ons fiyatına destek sağlıyor. 1,944 $ seviyesini test eden altının ons fiyatı bir miktar gerilerken 1,934 $ seviyelerinde işlem görüyor.
"ZAMAN ZAMAN KAR SATIŞLARININ GELMESİ GEREKİYOR"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendirirken yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptı. Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen gelişmeleri yorumladı. Memiş, "Hadi 2000 doları gördük. Hadi 2020 doları gördük. Peki bu kadar hızlı yükselişten sonra bu altın fiyatları nereye gidecek? Bu altın fiyatları düzeltme hareketi yapmadan, bu altın fiyatları kar satışları yapmadan ya da bu ülkeler bu altınları satmadan nasıl ekonomilerini sürdürecek. Bana mantıklı gelmiyor" dedi.
Uzman isim Memiş, kredi alarak bile altına girenlerin olduğunu belirterek "Piyasa yatırımcıların kazanacağı bir piyasaysa mutlaka kar satışlarının da gelmesi gerekiyor" dedi.
İŞTE MEMİŞ'İN A PARA'DAKİ KRİTİK ALTIN YORUMLARI:
Altın rekorları sevdi! Peki altına kar satışı gelir mi? Uzman isimden A Para'da kritik altın yorumları!