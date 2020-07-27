Son dakika haberi | Bakan Berat Albayrak duyurdu! Borsada 23 yıl aradan sonra bir ilk...

Son dakika haberi: BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST pay endeksleri bugün itibarıyla 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek.

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BORSADA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, borsadan iki sıfır atılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" dedi.

123 ADET ENDEKSTEN BUGÜN İTİBARIYLA İKİ SIFIR ATILIYOR

Borsa İstanbul'un yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıyor.

Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.

Bakan Albayrak ayrıca sektörel güven endekslerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak.

Borsa İstanbul'dan endekslerden iki sıfır atıyor

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi