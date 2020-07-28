Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/07/2020

Çemtaş Çelik Makina (CEMTS, Nötr): Şirket'in 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,5 oranında artarak 25,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, %30 oranında azalarak 139,9mn TL'ye gerilerken, satışların maliyetlerindeki gerileme ise %29,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece Şirketin brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre %32,1 oranında gerilemiş ve 23,1mn TL olmuştur. Operasyonel giderler aynı dönemde %14,6 oranında gerilerken, diğer faaliyetlerden 5,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Buna bağlı olarak esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %27,3 oranında gerilemiş ve 17,7mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelir 2,9mn TL'den 9mn TL'ye yükselirken, vergi öncesi kar 26,2mn TL olmuştur. 980bin TL'lik vergi gideri sonrası Şirketin net dönem karı ikinci çeyrekte 25,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte, 2020 yılı ilk altı aylık döneminde net dönem karı 40,6mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 44mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım