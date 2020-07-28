Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/07/2020

28 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Çemtaş Çelik Makina (CEMTS, Nötr): Şirket'in 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,5 oranında artarak 25,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, %30 oranında azalarak 139,9mn TL'ye gerilerken, satışların maliyetlerindeki gerileme ise %29,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece Şirketin brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre %32,1 oranında gerilemiş ve 23,1mn TL olmuştur. Operasyonel giderler aynı dönemde %14,6 oranında gerilerken, diğer faaliyetlerden 5,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Buna bağlı olarak esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %27,3 oranında gerilemiş ve 17,7mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelir 2,9mn TL'den 9mn TL'ye yükselirken, vergi öncesi kar 26,2mn TL olmuştur. 980bin TL'lik vergi gideri sonrası Şirketin net dönem karı ikinci çeyrekte 25,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte, 2020 yılı ilk altı aylık döneminde net dönem karı 40,6mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 44mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.
Ziraat Yatırım
İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka Yönetim Kurulu tarafından, Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin %100 oranında payının 3,8 milyon ABD Doları bedelle Banka tarafından satın alınmasına ilişkin Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Kardemir (KRDMD, Nötr): Şirketin 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi adresinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Ziraat Yatırım
Karel Elektronik (KAREL, Nötr): Dün çeşitli sosyal medya sitelerinde Şirket tarafından Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. den ihale alındığına dair haber ve söylentileri ile ilgili Şirket açıklama yapmıştır. Buna göre Şirket, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş'nin Bölge Çözüm Ortaklığı işi için teklif vermiş olmakla birlikte Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'den Şirket tarafına henüz resmi bir yanıt gelmediğini bildirmiştir. Şirket hisseleri dün %4,44 oranında prim yapmıştı.
Ziraat Yatırım
Otomotiv: Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD), bu yılın ilk yarısında satılan elektrikli ve hibrid otomobil satışlarını açıkladı. Buna göre, ilk altı ada yüzde 100 elektrikli otomobillerden 173 tane, hibrid modellerinden 4 bin 689 adet satıldı. Açıklanan verilere göre, 2020'nin ilk ilk altı ayına rakamlar, 2018 yılının tüm yıl satışlarını geçti. 2019 yılının aynı dönemine göre ise rakamlarda artış yaşandı. Kaynak: Dünya
Türk Traktör (TTRAK, Pozitif): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 62,8mn TL artarak 76,6mn TL'ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi şirketin bu çeyrekte 63mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Satış gelirleri 2Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,2 oranında artan şirketin brüt karı aynı dönemler itibariyle %40 oranında artarak 178,1mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 4,2 puan yükselişle %18'i göstermiştir. Operasyonel giderleri %15,5 oranında artan şirket, 4,6mn TL diğer faaliyet geliri yazmış ve 105,4mn TL esas faaliyet karı kaydetmiştir. Faaliyet kar marjı 4 puan artışla %10,7 olmuştur. Türk Traktör'ün 2Ç2020 FAVÖK'ü 133mn TL ile 2Ç2019'un %44,6 üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan FAVÖK marjı 3,6 puan iyileşmeyle %13,6 olmuştur. Finansman giderleri %51,4 azalarak 23,2mn TL'ye gerilemiştir. Şirketin yılın 2. çeyreğindeki net kar marjı 6,3 puan artarak %7,7'e yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte, 2020 yılı ilk altı aylık döneminde net dönem karı 160,6mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 21,4mn TL net dönem karı kaydedilmişti.
Türk Traktör 2020 yılı Türkiye traktör pazarı beklentisini, Kovid-19 salgını sonrası pazarın beklenenden hızlı toparlanması nedeniyle, 28-33bin adetten 41-46bin adete revize etmiştir. İç piyasaya toplam traktör satış adet beklentisi ise 12,5-15,5bin adetten 19-21,5bin adete yükselmiştir. Ayrıca, 2020 yılı ihraç traktör satış beklentisi 10-12,5bin adetten 11-12,5bin aralığına çekilmiştir. Diğer taraftan sene sonu yatırım harcaması beklentisi 150-200mn TL aralığında sabit kalmıştır.
Ziraat Yatırım