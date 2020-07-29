Fitch, Japonya'nın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notu görünümünü düşürdü

Fitch Ratings, koronavirüs salgınının keskin ekonomik daralmaya yol açacağına işaret ederek Japonya'nın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e indirdi.

Japonya'nın kredi notunu ise 'A' olarak teyit eden Fitch, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgının başarılı şekilde kontrol altına alınmasında gösterilen erken başarıya rağmen, salgının Japonya'da keskin bir ekonomik daralmaya neden olması bekleniyor" ifadeleri yer aldı. Fitch, Japon ekonomisini bu yıl yüzde 5 daralacağını tahmin ederken, gelecek yıl ise yüzde 3,2 toparlanma bekliyor.

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