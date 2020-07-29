Koronavirüs aşısının fiyatı tartışma yarattı!

Ajanslar ABD'de on binlerce kişi üzerinde yapılacak aşı deneylerinin ilk etabı biyoteknoloji şirketi Moderna'nın aşı adayı üzerinden başlıyor haberini son dakika geçmişti. Buna göre ilk etap deneylere 30 bin gönüllü katılacağı ifade edilmişti.

"1 DOZU 50-60 DOLAR OLABİLİR"

Aşının fiyatı ise tartışmalara neden oldu. Financial Times gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göde, ABD'de Moderna Inc tarafından geliştirilmekte olan Covid-19 aşısının maliyeti 50-60 dolar/doz seviyesinde olabilir. Habere göre bu fiyat, bazı diğer aşı üreticilerinin ABD ve diğer yüksek gelirli ülkelere uygulamayı önerdikleri fiyattan daha yüksek.

Üstelik ABD'de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün birlikte çalıştığı Moderna tarafından geliştirilen deneysel aşının virüsten koruyacağına dair bir garanti de bulunmuyor.

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