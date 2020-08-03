Japonya ve Çin'de imalat PMI'lar Temmuz'da yükseldi

Jihun Bank ve IHS Markit tarafından yayınlanan Japonya imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Temmuz'da 45.1 ile Şubat'tan beri en yüksek değerini aldı.

Japonya imalat PMI Haziran'da 40.1, geçen yılın Temmuz ayında 49.4 olmuştu. Üretim göstergesi 32.3'ten 43.9 ile Şubat 2020'den beri en yüksek seviyeye geldi.

Çin'de Caixin Media ile IHS Markit tarafından yayınlanan verilere göre Çin imalat PMI Temmuz'da 51.2'den 52.8 ile Ocak 2011'den beri en yüksek seviyeye yükseldi. Bir önceki yılın aynı döneminde 49.9 idi. Çin imalat göstergesi art arda üç ay arttı.

Üretim göstergesi 52.8'den 54.9'a ile Ocak 2011'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Veri, art arda beş ay artış kaydetti. Yeni siparişler de bir önceki aya göre artarak Ocak 2011'den beri en yüksek seviyeye geldi.

PMI göstergesinde 50 ve üzerinde gelen veriler sektörde büyüme olduğunu, 50'nin altında açıklanan rakamlar ise sektörde küçülme olduğunu işaret ediyor.

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